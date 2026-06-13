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LOTERÍA NACIONAL
Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 13 de junio
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 13 de junio
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 13 de junio han sido el 3, 7 y el 9. En caso de que no hayas sido agraciado en ninguno de los otros premios, recuperarás lo invertido, en este caso, 15 euros.
¡Sale el primer premio!
El número agraciado ha sido el 97984. El primer premio es de 600.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 60.000 euros.
¡Sale el segundo premio!
El segundo premio es el número 71.657. Cada décimo está dotado de 120.000 euros.
Últimas cuatro cifras agraciadas
Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 3938, 4414, 6366 y 8675.
El premio es de 1.500 euros a la serie, es decir, 150 euros el décimo.
Últimas tres cifras
Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional son los números: 019, 221, 416, 456, 494, 506, 549, 701, 848 y 901.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 120 euros a la serie, es decir, 12 euros al décimo.
Los números premiados son: 32, 90, 24, 61, 07, 33, 42, 33.
¡Empieza el sorteo!
Cuándo sabré si he sido uno de los afortunados
El sorteo dará comienzo a las 13 horas, y tiene una duración aproximada de 20 minutos. Así pues, sobre las 13:20 horas ya se conocerá los números premiados.
Cuándo puedo cobrar el premio
Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.
Primer premio
El primer premio logrará 1.500.000 euros por serie, es decir, 150.000 euros al décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 2.100 euros por décimo y premios a los 99 números restantes de la centena de 75 euros por décimo.
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