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LOTERÍA NACIONAL

Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 13 de junio

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 13 de junio

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Lotería Nacional / Sport

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

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¡Sale el primer premio!

El número agraciado ha sido el 97984. El primer premio es de 600.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 60.000 euros.

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¡Sale el segundo premio!

El segundo premio es el número 71.657. Cada décimo está dotado de 120.000 euros.

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