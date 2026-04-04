En directo
LOTERÍAS
Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 9 de mayo de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 9 de mayo de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
- Salen a la luz los trapos sucios del Real Madrid: 'Algunos jugadores se hacían los dormidos en las sesiones tácticas de Xabi Alonso
- Messi bendice a Lamine Yamal como su heredero: 'Me recuerda a mí de joven
- Valverde o Tchouaméni no seguirán en el Real Madrid a final de temporada
- En el Madrid sospechan que Solari es el topo de los despachos
- Ni Valverde ni Mbappé: Freixa y Gaspart coinciden en que ficharían a este jugador del Real Madrid
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid, Arsenal y PSG, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Hay jugadores del Madrid que le han llamado cono a Arbeloa
- El Barça intensifica su interés por la situación de Barcola