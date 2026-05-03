En Directo
LOTERÍAS
Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo extraordinario del Día de la Madre del domingo 3 de mayo
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 3 de mayo de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este domingo 3 de mayo han sido 2, 3 y 7. En caso de que no hayas sido agraciado en ninguno de los otros premios, recuperarás lo invertido, en este caso, 15 euros.
¡Ya está aquí el premio especial!
La fracción sexta de la serie tercera del número 46802 tendrá un premio de 15 millones de euros.
Primer premio
El primer premio es el número 46802. Cada serie premiada con este número se lleva 1.300.000 euros, 130.000 por décimo.
Segundo premio
El segundo premio es el número 57700. Cada serie premiada con este número se lleva 250.000 euros, 25.000 por décimo.
Últimas cuatro cifras agraciadas
Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 0245, 4484, 3849, 4101 y 5881.
Extracciones de tres cifras
Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional son los números: 351, 215, 474, 555, 926, 771, 496, 966, 065, 954, 045, 581, 232, 798 y 944.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 30 euros al décimo.
Los números premiados son: 49 y 57.
¡Arranca el sorteo!
Ahora entran los niños de San Ildefonso para dar comienzo a la Lotería Nacional de este domingo 3 de mayo de 2026.
Tan solo quedan 20 minutos para que comience el Sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional de este domingo, 3 de mayo de 2026. Quedan solo 20 minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios.
¿De cuánto es el primer premio?
El premio especial logrará 15.000.000 euros a un solo décimo. El primer premio logrará 1.300.000 euros por serie, es decir, 130.000 euros por décimo.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Osasuna - Barça, en directo: alienaciones y última hora del partido de Liga
- Raphinha medita y el Barça espera una respuesta
- La agencia que gana peso en el Barça y puede ser clave por Julián Álvarez
- Ansu Fati sigue dando motivos a De la Fuente: decisivo y récord goleador
- Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
- Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, aconseja a Bastoni no fichar por el Barça
- Operación central en el Barça: la jerarquía del Cuti Romero seduce a Flick