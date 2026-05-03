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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo extraordinario del Día de la Madre del domingo 3 de mayo

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 3 de mayo de 2026

Resultados Lotería Nacional

Resultados Lotería Nacional

Mariona Carol

Mariona Carol

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

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