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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 16 de abril de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 16 de abril de 2026

Lotería Nacional

Lotería Nacional / Sport

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

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¡Sale el primer premio!

El número agraciado ha sido el 39770. Cada décimo está dotado de 30.000 euros, y cada serie un total de 300.000 euros.

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