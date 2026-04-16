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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 16 de abril de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 16 de abril de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Reintegros
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este jueves 16 de abril han sido el 0, 3 y el 8. En caso de que no hayas sido agraciado en ninguno de los otros premios, recuperarás lo invertido, en este caso, 3 euros.
¡Sale el primer premio!
El número agraciado ha sido el 39770. Cada décimo está dotado de 30.000 euros, y cada serie un total de 300.000 euros.
¡Sale el segundo premio!
El segundo premio es el número 71004. Cada décimo está dotado de 6.000 euros, es decir, 60.000 euros a la serie.
Últimas cuatro cifras agraciadas
Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 2286, 4573, 8831 y 9094
El premio es de 750 euros a la serie, es decir, 75 euros el décimo.
Últimas tres cifras
Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional son los números: 011, 418, 438, 718, 726, 842 y 877.
El premio es de 150 euros a la serie, es decir, 15 euros el décimo.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 60 euros a la serie, es decir, 6 euros al décimo.
Los números premiados son: 03, 07, 10, 51, 60, 71, 80, 84 y 96
Empieza el sorteo de la Lotería Nacional
Arraaaaaaaaaaaaanca el sorteo!
Guion de extracción
Cuánto dinero se queda Hacienda
Según la cantidad del premio, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutar de todo el premio.
Cuándo puedo cobrar el premio
Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.
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