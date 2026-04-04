Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 11 de abril de 2026

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Finaliza el sorteo Hasta aquí el sorteo. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que tenga una buena tarde de sábado. ¡Adiós!

¡Tenemos primer premio! El número agraciado ha sido el 46439, llevándose el primer premio de 1.500.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 150.000 euros.

¡Ya está aquí el segundo premio! El número agraciado ha sido el 46504, llevándose el segundo premio de 300.000 euros por serie.

¡Ya está aquí el tercer premio! El número agraciado ha sido el 78721, llevándose el tercer premio de 150.000 euros por serie.

Últimas cinco cifras agraciadas Este Sorteo Extraordinario de la AECC tiene 12 extracciones de cinco cifras, con 7.500 al décimo para los décimos: 32051, 36443, 27366, 64677, 73538, 52613, 46309, 45377, 33518, 85899, 76804, 43193.

Últimas cuatro cifras agraciadas Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 9039, 4263, 2125 y 3924.

Últimas tres cifras agraciadas Las últimas tres cifras que tienen premio de 75 euros al décimo son los numeros: 333, 018, 179, 525, 775, 124, 408, 071, 859, 551.

¡Arranca el sorteo! Ahora entran los niños de San Ildefonso para dar comienzo a la Lotería Nacional de este jueves 11 de abril de 2026.

Extracciones de dos cifras Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. 5 extracciones de dos cifras, 30 euros al décimo. Los números premiados son: 53, 91, 69, 37, 60.