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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 9 de abril de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 9 de abril de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Últimas tres cifras
Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional son los números: 365, 142, 710, 283, 992, 022, 652
El premio es de 150 euros a la serie, es decir, 15 euros el décimo.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 60 euros a la serie, es decir, 6 euros al décimo.
Los números premiados son: 24, 07, 78 43, 14, 28, 99, 39, 87
Empieza el sorteo de la Lotería Nacional
Arraaaaaaaaaaaaanca el sorteo!
Cuándo sabré si he sido uno de los afortunados
El sorteo dará comienzo a las 21 horas, y tiene una duración aproximada de 20 minutos. Así pues, sobre las 21:20 horas ya se conocerá los números premiados.
Otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado
Además de la Lotería Nacional, este jueves 9 de abril también se celebran otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado:
- Bonoloto a las 21:30 horas
- La Primitiva y Joker a las 21:40 horas
- EuroDreams a las 21:45 horas (en diferido)
Guion de extracción
Cada participante tendrá, mínimo, un número de cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. El guión de extracciones que se llevará a cabo es: extracción a las 2 últimas cifras, extracción a las 3 últimas cifras, extracción de las 4 cifras, segundo premio, primer premio y reintegros.
Cuánto dinero se queda Hacienda
Según la cantidad del premio, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutar de todo el premio.
Cuándo puedo cobrar el premio
Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.
Segundo premio
El segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves está dotado de 60.000 a la serie, es decir, 6.000 euros el décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al segundo premio de 7.470 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 150 euros.
Cómo se reparten los premios
En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 12,6 millones de euros.
- Primer premio: 30.000 euros al décimo
- Segundo premio: 6.000 euros al décimo
- Extracciones de 4 últimas cifras: 75 euros
- Extracciones de 3 últimas cifras: 15 euros
- Extracciones de 2 últimas cifras: 6 euros
- Reintegros: 3 euros
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