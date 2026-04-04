Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 4 de abril de 2026

Extracciones de dos cifras

Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 120 euros a la serie.

Los números premiados son: 48, 02, 69, 69, 81, 35, 54, 30 y 65. Al haber salido dos veces la extracción 69, los décimos terminados en esta cifra tendrán doble premio.