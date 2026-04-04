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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 4 de abril de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 4 de abril de 2026

Lotería Nacional del 4 de abril de 2026

Lotería Nacional del 4 de abril de 2026 / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

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¡Tenemos primer premio!

El número agraciado ha sido el 11711, llevándose el primer premio de 600.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 60.000 euros.

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