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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 4 de abril de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 4 de abril de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Finaliza el sorteo
Hasta aquí el sorteo. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que tenga una buena tarde de sábado. ¡Adiós!
¡Tenemos primer premio!
El número agraciado ha sido el 11711, llevándose el primer premio de 600.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 60.000 euros.
¡Ya está aquí el segundo premio!
El número agraciado ha sido el 20744, llevándose el segundo premio de 120.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 12.000 euros.
Últimas cuatro cifras agraciadas
Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 2639, 7318, 5772 y 9924.
Últimas tres cifras agraciadas
Las últimas tres cifras que tienen premio son los números: 548, 767, 839, 625, 345, 670, 307, 759, 359 y 961.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 120 euros a la serie.
Los números premiados son: 48, 02, 69, 69, 81, 35, 54, 30 y 65. Al haber salido dos veces la extracción 69, los décimos terminados en esta cifra tendrán doble premio.
¡Arranca el sorteo!
Ahora entran los niños de San Ildefonso para dar comienzo a la Lotería Nacional de este jueves 4 de abril de 2026.
Tan solo quedan 20 minutos para que comience el Sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de abril de 2026. Quedan solo 20 minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios.
Probabilidad de ganar algún premio
La Lotería Nacional es uno de los sorteos con más probabilidad de obtener premio. La posibilidad de ganar el primer o el segundo premio es 1 entre 100.000; mientras que la probabilidad que el décimo tenga 2 cifras es 1 entre 11; en caso de las extracciones de 3 cifras la posibilidad es 1 entre 100; y la probabilidad de ganar la extracción de 4 de las cifras es 1 entre 2.500.
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 6 euros.
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