Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 19 de marzo

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Extracciones de dos cifras Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 60 euros a la serie, es decir, 6 euros al décimo: 35, 86, 61, 99, 96, 27, 45, 53 y 57.

¡Empieza el sorteo!

Otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado Además de la Lotería Nacional, este jueves 19 de marzo también se celebran otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado: Bonoloto a las 21:30 horas

La Primitiva y Joker a las 21:40 horas

EuroDreams a las 21:45 horas (en diferido)

Guion de extracción Cada participante tendrá, mínimo, un número de cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. El guión de extracciones que se llevará a cabo es: extracción a las 2 últimas cifras, extracción a las 3 últimas cifras, extracción de las 4 cifras, segundo premio, primer premio y reintegros.

Cuánto dinero se queda Hacienda

Cuándo puedo cobrar el premio Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.

Segundo premio El segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves está dotado de 60.000 a la serie, es decir, 6.000 euros el décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al segundo premio de 7.470 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 150 euros.

Primer premio El primer premio logrará 300.000 euros por serie, es decir, 30.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 12.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 3000 euros.

Precio del billete Cada décimo tiene un coste de 3 euros. Lotería nacional, jueves 26 de marzo de 2026 / SPORT.es