Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del Día del Padre del sábado 21 de marzo

Últimas tres cifras

Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional son los números: 794, 051, 442, 390, 217, 375, 166, 629, 589, 192, 354, 162, 288, 483, 613.

El premio es de 300 euros a la serie, es decir, 60 euros el décimo.