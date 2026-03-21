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LOTERÍA
Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del Día del Padre del sábado 21 de marzo
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 21 de marzo
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Finaliza el sorteo
Muchas gracias por acompañarnos. ¡Nos vemos en la próxima y feliz sábado!
Reintegros
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 21 de marzo han sido el 2, 6 y el 3. En caso de que no hayas sido agraciado en ninguno de los otros premios, recuperarás lo invertido, en este caso, 6 euros.
¡Sale el primer premio!
El número agraciado ha sido el 34.302. Cada décimo está dotado de 60.000 euros, y cada serie un total de 600.000 euros.
¡Sale el segundo premio!
El segundo premio es el número 73.943. Cada décimo está dotado de 12.000 euros, es decir, 120.000 euros a la serie.
Extracciones de cuatro cifras
Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 0517, 2.146, 8.240, 4.396, 8.174
El premio es de 1.500 euros a la serie, es decir, 150 euros el décimo.
Últimas tres cifras
Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional son los números: 794, 051, 442, 390, 217, 375, 166, 629, 589, 192, 354, 162, 288, 483, 613.
El premio es de 300 euros a la serie, es decir, 60 euros el décimo.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo! En el sorteo de este sábado se distribuirán 42 millones de euros en premios. Vamos con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 120 euros a la serie, es decir, 12 euros al décimo.
Los números premiados son: 98 y 14.
¡Empieza el sorteo!
Cuándo sabré si he sido uno de los afortunados
El sorteo dará comienzo a las 13 horas, y tiene una duración aproximada de 20 minutos. Así pues, sobre las 13:20 horas ya se conocerá los números premiados.
Cuánto dinero se queda Hacienda
Según la cantidad del premio, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutar de todo el premio.
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