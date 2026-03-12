En Directo
LOTERÍA
Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 12 de marzo
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 12 de marzo
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este jueves 12 de marzo han sido el 1, 3 y el 6. En caso de que no hayas sido agraciado en ninguno de los otros premios, recuperarás lo invertido, en este caso, 3 euros.
¡Sale el primer premio!
El número agraciado ha sido el 45281. Cada décimo está dotado de 30.000 euros, y cada serie un total de 300.000 euros.
Últimas cuatro cifras agraciadas
Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 1431, 2717, 5030 y 7097.
El premio es de 750 euros a la serie, es decir, 75 euros el décimo.
¡Sale el segundo premio!
El segundo premio es el número 16640. Cada décimo está dotado de 6.000 euros, es decir, 60.000 euros a la serie.
Últimas tres cifras
Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional son los números: 565, 762, 840, 295, 562, 421 y 925.
El premio es de 150 euros a la serie, es decir, 15 euros el décimo.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 60 euros a la serie, es decir, 6 euros al décimo.
Los números premiados son: 43, 95, 29, 03, 09, 57, 46, 79 y 65.
¡Empieza el sorteo!
Cuándo sabré si he sido uno de los afortunados
El sorteo dará comienzo a las 21 horas, y tiene una duración aproximada de 20 minutos. Así pues, sobre las 21:20 horas ya se conocerá los números premiados.
Otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado
Además de la Lotería Nacional, este jueves 31 de octubre también se celebran otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado:
- Bonoloto a las 21:30 horas
- La Primitiva y Joker a las 21:40 horas
- EuroDreams a las 21:45 horas (en diferido)
Guion de extracción
Cada participante tendrá, mínimo, un número de cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. El guión de extracciones que se llevará a cabo es: extracción a las 2 últimas cifras, extracción a las 3 últimas cifras, extracción de las 4 cifras, segundo premio, primer premio y reintegros.
