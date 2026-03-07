Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 7 de marzo de 2026

Resultados Lotería Nacional

Ricardo Castelló

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

¡Ya está aquí el primer premio!

El número agraciado ha sido el 12027, llevándose el primer premio de 600.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 60.000 euros.

Segundo premio

El segundo premio es el número 62040. Cada serie premiada con este número se lleva 120.000 euros, 12.000 por décimo.

