Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 28 de febrero
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 21 de febrero
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Cuándo puedo cobrar el premio
Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.
El resumen de los premios
Este sábado 28 de febrero se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, que tendrá lugar a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado mediante el habitual sistema de bombos múltiples.
La emisión consta de diez series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 60 euros por billete, dividido en décimos de 6 euros. En total, se destinará a premios el 70% de la emisión, lo que supone un reparto global de 42 millones de euros.
En cuanto a los premios mayores, el primer premio está dotado con 600.000 euros por serie, lo que equivale a 60.000 euros por décimo. El segundo premio asciende a 120.000 euros por serie, es decir, 12.000 euros por décimo.
El sorteo también incluye otros premios relevantes. Se realizarán cuatro extracciones de cuatro cifras, premiadas con 1.500 euros por serie, diez extracciones de tres cifras con 300 euros por serie y nueve extracciones de dos cifras con 120 euros por serie.
Asimismo, habrá aproximaciones para los números inmediatamente anterior y posterior al primer y segundo premio. Las dos aproximaciones del primer premio estarán dotadas con 10.000 euros cada una por serie, mientras que las del segundo premio repartirán 5.540 euros cada una por serie.
También se concederán premios a las centenas, con 99 premios de 300 euros por serie para los números restantes de la centena del primer premio y otros 99 premios de la misma cuantía para la centena del segundo premio.
En el apartado de terminaciones, se entregarán 99 premios de 300 euros por serie a los billetes cuyas tres últimas cifras coincidan y estén igualmente dispuestas que las del primer premio. Además, habrá 999 premios de 120 euros por serie para aquellos cuyas dos últimas cifras coincidan con las del primer premio.
Por último, se repartirán reintegros de 60 euros por billete a aquellos números cuya última cifra sea igual a la del primer premio, así como a los que coincidan con las cifras obtenidas en la primera y segunda extracción especial de una cifra.
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 6 euros.
A qué hora se celebra el sorteo
El sorteo empezará a las 13 horas de este jueves. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
Bienvenidos
¡Muy buenas días! Esperamos que hayas empezado bien el sábado y estamos ya calentando motores para la cobertura del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 21 de febrero de 2026. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
