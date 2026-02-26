Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 26 de febrero

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Primer premio El primer premio logrará 300.000 euros por serie, es decir, 30.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 12.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 3000 euros.

Precio del billete Cada décimo tiene un coste de 3 euros. Boleto de la Lotería Nacional del 26 de febrero de 2026 / Lotería Nacional

A qué hora se celebra el sorteo El sorteo empezará a las 21 horas de este jueves. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.