En directo
SORTEO EXTRAORDINARIO
Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 14 de febrero de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 14 de febrero de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Tan solo quedan 20 minutos para que comience el Sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 14 de febrero de 2026. Quedan solo 20 minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios.
Probabilidad de ganar algún premio
La Lotería Nacional es uno de los sorteos con más probabilidad de obtener premio. La posibilidad de ganar el primer o el segundo premio es 1 entre 100.000; mientras que la probabilidad que el décimo tenga 2 cifras es 1 entre 11; en caso de las extracciones de 3 cifras la posibilidad es 1 entre 100; y la probabilidad de ganar la extracción de 4 de las cifras es 1 entre 2.500.
¿De cuánto es el Premio especial del sorteo del 14 de febrero?
Es un premio especial de 14.870.000 euros para una sola fracción de uno de los billetes agraciados con el primer premio.
¿De cuánto es el primer premio?
El primer premio logrará 1.300.000 euroseuros por serie, es decir, 130.000 euros por décimo.
¿De cuánto es el segundo premio?
El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado está dotado de 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros el décimo.
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 15 euros.
A qué hora se celebra el sorteo
El sorteo empezará a las 13 horas de este sábado. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
Sorteo Lotería Nacional
¡Buenos días! Empezamos la cobertura del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 14 de febrero de 2026. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
