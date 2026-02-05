Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 5 de febrero

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Cómo se reparten los premios En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 12,6 millones de euros. Primer premio: 30.000 euros al décimo

euros al décimo Segundo premio: 6.000 euros al décimo

euros al décimo Extracciones de 4 últimas cifras: 75 euros

Extracciones de 3 últimas cifras: 15 euros

Extracciones de 2 últimas cifras: 6 euros

Reintegros: 3 euros

Segundo premio El segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves está dotado de 60.000 a la serie, es decir, 6.000 euros el décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al segundo premio de 7.470 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 150 euros.

Primer premio El primer premio logrará 300.000 euros por serie, es decir, 30.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 12.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 3000 euros.

Precio del billete Cada décimo tiene un coste de 3 euros. Boleto de la Lotería Nacional del 5 de febrero de 2026 / Lotería Nacional

A qué hora se celebra el sorteo El sorteo empezará a las 21 horas de este jueves. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.