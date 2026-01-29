Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 29 de enero

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Cómo se reparten los premios En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 12,6 millones de euros. Primer premio: 30.000 euros al décimo

euros al décimo Segundo premio: 6.000 euros al décimo

euros al décimo Extracciones de 4 últimas cifras: 75 euros

Extracciones de 3 últimas cifras: 15 euros

Extracciones de 2 últimas cifras: 6 euros

Reintegros: 3 euros

Cuánto dinero se queda Hacienda Según la cantidad del premio, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutar de todo el premio.

Cuándo puedo cobrar el premio Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.