En directo
LOTERÍA NACIONAL
Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 29 de enero
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 29 de enero
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Cómo se reparten los premios
En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 12,6 millones de euros.
- Primer premio: 30.000 euros al décimo
- Segundo premio: 6.000 euros al décimo
- Extracciones de 4 últimas cifras: 75 euros
- Extracciones de 3 últimas cifras: 15 euros
- Extracciones de 2 últimas cifras: 6 euros
- Reintegros: 3 euros
Cuánto dinero se queda Hacienda
Según la cantidad del premio, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutar de todo el premio.
Cuándo puedo cobrar el premio
Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.
Segundo premio
El segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves está dotado de 60.000 a la serie, es decir, 6.000 euros el décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al segundo premio de 7.470 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 150 euros.
En total -2.463.000 premios.
- Barcelona - Copenhague, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Benfica - Real Madrid, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Así queda la clasificación de la Champions League en directo tras la última jornada
- Champions League: reacciones, polémicas y última hora de Barcelona y Real Madrid, en directo
- Sorpresa con el horario del Girona - Barça
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong