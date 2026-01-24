En directo
LOTERÍA NACIONAL
Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 24 de enero
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 24 de enero
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
¡Fin del sorteo!
¡Muchas gracias por vivir con nosotros el sorteo de la Lotería Nacional en SPORT! Esperamos que la suerte haya estado contigo. Nos vemos en la próxima, ¡que tengas una muy buena tarde!
Reintegros
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 24 de enero de 2026 han sido el 6, 2 y el 5. En caso de que no hayas sido agraciado en ninguno de los otros premios, recuperarás lo invertido, en este caso, 3 euros.
¡Primer premio de 600.000 euros por serie!
El número agraciado ha sido el 60134. Cada décimo está dotado de 60.000 euros, y cada serie un total de 600.000 euros.
¡Sale el segundo premio!
El segundo premio es el número 60134. Cada décimo está dotado de 1.200 euros por décimo, es decir, 120.000 euros a la serie.
Últimas cuatro cifras agraciadas
Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 7051, 4472, 5347, 5804.
Últimas tres cifras
Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional son los números: 894, 068, 621, 334, 321, 820, 618, 723, 364 y 930.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 60 euros a la serie, es decir, 6 euros al décimo.
Los números premiados son: 82, 70, 82, 92, 09, 40, 66, 02 y 85.
¡Empieza el sorteo!
Guion de extracción
Cada participante tendrá, mínimo, un número de cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. El guión de extracciones que se llevará a cabo es: extracción a las 2 últimas cifras, extracción a las 3 últimas cifras, extracción de las 4 cifras, segundo premio, primer premio y reintegros.
Cuándo sabré si he sido uno de los afortunados
El sorteo dará comienzo a las 13 horas, y tiene una duración aproximada de 20 minutos. Así pues, sobre las 13:20 horas ya se conocerá los números premiados.
