EN DIRECTO
LOTERÍAS
Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo Extraordinario del Día de la Constitución del sábado 6 de diciembre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 6 de diciembre de 2025
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 6 de diciembre han sido 2, 4 y 3.
Premio especial al décimo
Fracción sexta y número 8 del número 94703.
Primer premio
El primer premio es el número 94703.
Segundo premio
El segundo premio es el número 67906.
Últimas cuatro cifras agraciadas
Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 1603, 9740, 7342, 9294 y 4169. Son 750 euros al décimo
Extracciones de tres cifras
Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución por terminaciones son los números: 870, 095, 418, 760, 124, 134, 710, 431, 101, 455, 343, 401, 926, 768 y 491. Son 75 euros al décimo.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 300 euros a la serie. Los números premiados son: 73 y 13.
¡Arranca el sorteo!
Ahora entran los niños de San Ildefonso para dar comienzo a la Lotería Nacional de este sábado 6 de diciembre de 2025.
Cuándo sabré si he sido uno de los afortunados
El sorteo dará comienzo a las 13 horas, y tiene una duración aproximada de 20 minutos. Así pues, sobre las 13:20 horas ya se conocerá los números premiados.
Tan solo quedan 10 minutos para que comience el Sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 6 de diciembre de 2025. Quedan solo 10 minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios.
- La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça
- ¿Traición de Schlotterbeck al Barça? El central priorizaría ir al Madrid
- Sorteo del Mundial 2026: grupos y rivales de España en la fase de grupos
- Sergi Altimira: 'Aún soy más culé que bético, pero este club te atrapa y aprendes a quererlo
- El Barça celebra la explosión de Héctor Fort
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- No nos dejan comer, no nos dejan vivir como una familia': el drama de los bares de Cornellà tras el cierre por el atropello masivo
- Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 de fútbol: rivales, enfrentamientos y posibles cruces