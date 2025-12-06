Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo Extraordinario del Día de la Constitución del sábado 6 de diciembre de 2025

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Reintegros premiados Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 6 de diciembre han sido 2, 4 y 3.

Premio especial al décimo Fracción sexta y número 8 del número 94703.

Primer premio El primer premio es el número 94703.

Segundo premio El segundo premio es el número 67906.

Últimas cuatro cifras agraciadas Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 1603, 9740, 7342, 9294 y 4169. Son 750 euros al décimo

Extracciones de tres cifras Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución por terminaciones son los números: 870, 095, 418, 760, 124, 134, 710, 431, 101, 455, 343, 401, 926, 768 y 491. Son 75 euros al décimo.

Extracciones de dos cifras Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 300 euros a la serie. Los números premiados son: 73 y 13.

¡Arranca el sorteo! Ahora entran los niños de San Ildefonso para dar comienzo a la Lotería Nacional de este sábado 6 de diciembre de 2025.

Cuándo sabré si he sido uno de los afortunados El sorteo dará comienzo a las 13 horas, y tiene una duración aproximada de 20 minutos. Así pues, sobre las 13:20 horas ya se conocerá los números premiados.