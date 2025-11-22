Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
EN DIRECTO

EN DIRECTO

LOTERÍAS

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 22 de noviembre de 2025

Resultados Lotería Nacional

Resultados Lotería Nacional

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL