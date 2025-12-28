ChatGPT revela el número que saldrá en el sorteo de la Lotería del Niño: Termina en 0 y entra dentro del rango de los últimos 10 años

Tras la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad y con el grueso de las Fiestas ya pasado, muchos ya ponen la mira en el siguiente gran sorteo que tendrá lugar el Día de Reyes y que cerrará por completo esta época de festividades definitivamente.

Por eso, ya hace días que las administraciones venden los números del sorteo de la Lotería del Niño, que quizás no goza de tanto popularidad como su predecesor, pero que realmente reparte un premio mayor al afortunado.

El sorteo de la Lotería del Niño. / ·

Mientras que la primera consta de muchas series por número, la segunda es algo más escueta por lo que la posibilidad de ganar es todavía mayor. Así, la principal diferencia radica en que el de Navidad reparte más dinero, pero el del Niño concentra el premio, además de la manera en la que se desarrolla, ya que no existe la cantinela matutina de los Niños de San Ildefonso.

A diferencia del pasado, para intentar adivinar el número que saldrá agraciado en unos días ya no solo existe la intuición humana, la cual algunos aseguran tener más desarrollada que otros, sino que la inteligencia artificial ha ganado un papel muy importante.

Este será el número ganador según la IA

Así, al preguntar a ChatGPT qué número saldrá premiado el día 6 de enero, este empieza apuntando que no es posible garantizar el dato, ya que el sorteo no se basa en modelos estadísticos y responde a la aleatoriedad: "Cualquier número que se pueda proponer antes de la extracción sería mera especulación sin base matemática o factual", apunta.

Sin embargo, al insistir mínimamente y pedirle que saque uno en base a los resultados de los últimos 10 años, el modelo de inteligencia artificial analiza los premiados: "Las terminaciones más frecuentes en la historia del primer premio son 0, 7 y 1 en la última cifra", revela, además de que "los números han abarcado un rango muy amplio, desde 05 685 hasta 94 974, sin repetición obvia".

Por eso, sugiere que, el número que podría salir "basado en tendencia histórica" reciente es "una combinación que integre tendencias": el 41.870. La conclusión ha llevado al modelo a esta cifra porque termina en 0, "que ha sido estadísticamente más frecuente en el historial completo de El Niño" y además "está dentro del rango habitual de números ganadores de los últimos años".

Décimo generado con IA del número que ChatGPT atisba como el ganador del sorteo de la Lotería del Niño 2026. / ChatGPT

Sin embargo, resalta que no existe certeza alguna de que el resultado final sea ese: "No incrementa realmente tus probabilidades de ganar frente a cualquier otro número", ya que todos ellos tienen las mismas posibilidades de salir, de 1 entre 100.000, y que solamente se trata de "un ejercicio de combinación de tendencias históricas y no una predicción fiable del resultado del sorteo".

Por lo tanto, todos aquellos interesados en hacerse ricos gracias a la suerte deberán seguir confiando en su propio criterio para escoger la cifra, siendo conscientes de las posibilidades existentes reales, que son del 0,001%. Casi nada.