Aviso a los premiados: esta es la cantidad que te quita Hacienda de la Lotería del Niño

El Sorteo de Navidad es uno de los eventos más esperados del año, pero la Lotería del Niño, que se celebra cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, también es uno de los sorteos más tradicionales y esperados.

Tras la emoción del Sorteo de Navidad, el Niño ofrece otra oportunidad para empezar el año con buena suerte, repartiendo un gran volumen de dinero entre quienes compran décimos o participaciones.

Este año el sorteo repartirá 770 millones de euros en premios. En total, de 55 millones de décimos emitidos, cerca de 19 millones de ellos obtendrán algún premio.

El primer premio de la Lotería del Niño otorgará 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros por décimo, y aunque todos desean ser el portador de este número, saben que ganarlo conlleva un sentimiento agridulce. Esto se debe a que tienen que repartirlo con Hacienda, ya que estos premios están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con un gravamen especial del 20%.

No obstante, no sucede con todos los premios, y es que según la cantidad, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutarlo al 100%.

En caso de ganar el primero premio, de los 200.000 euros que obtendrás por cada décimo, 80.000 euros irán directamente a parar a Hacienda y recibirás un total de 120.000 euros netos.

Si ganas el segundo premio que son 125.000 euros por décimo, se gravarán solo 85.000 euros, quedando 17.000 euros para Hacienda y 108.000 euros para el premiado. En el caso del tercer premio, con 50.000 euros por décimo quedarían 2.000 euros para Hacienda y 48.000 euros para el dueño del boleto ganador.

En caso de que ganes varios premios por valor de 10.000 euros cada uno y que superen los 40.000 euros, todos ellos estarán libres de impuestos.