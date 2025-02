La vulnerabilidad sanitaria en Catalunya tiene rostro de mujer: el 54% de les personas atendidas por la Creu Roja lo son

Mariuxi Orellana tiene 44 años y tiene un meduloblastoma cerebral, un tipo de cáncer que afecta al cerebelo. Para esta vecina de Montmeló (Barcelona), que trabajaba en atención al paciente y había estudiado para ser técnica de rayos X, la enfermedad cambió su vida por completo. “Según cómo reaccione mi cuerpo a la quimio hay días que puedo levantarme, o no”, explica. Además, tiene problemas en el habla, camina sin equilibrio y ha tenido que dejar de trabajar. Ella es una de las casi 77.000 personas que la Creu Roja atiende en Catalunya en su programa de acompañamiento en la salud.

La vulnerabilidad sanitaria es un fenómeno que no ha dejado de crecer en los últimos años. La entidad duplicó el año pasado la cantidad de personas atendidas con problemas de salud. Un fenómeno que va de la mano del crecimiento de la vulnerabilidad en general. “Este incremento no es casual y evidencia como, desgraciadamente, más pobreza comporta menos salud. El 40% de las 400.000 personas atendidas en Catalunya por la organización durante 2023 se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, un 33% más que antes de la pandemia”, explica Josep Quitet, presidente de la Creu Roja en Catalunya.

Coincide con él la doctora Julia de Miguel, directora de Salud de la organización en Catalunya. “La exclusión sanitaria crece en la medida que lo hacen las desigualdades sociales. No se aumenta la inversión en el sistema en proporción al crecimiento de la población. Con la crisis económica, la mayor longevidad de la población y los cambios sociales, este fenómeno se ha agravado cada vez más”, añade.

¿Cómo afecta la dependencia al entorno?

Mariuxi depende de otras personas en su día a día. Especialmente de Dámaris Ponce, su hija, que con 19 años tuvo que renunciar a estudiar para ponerse a trabajar. “Mi idea era entrar en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), pero al final no se pudo y tuve que ponerme a trabajar porqué si ella no lo hacía y yo tampoco, el dinero no entraba a casa”, apunta la hija de Mariuxi. Mientras los chicos de su edad salen de fiesta, conocen a nuevas personas y estudian, ella saca adelante su hogar. “La verdad es que me afecta bastante porque siento que estoy en otro mundo”, explica la joven.

Una situación muy compleja también para Mariuxi, que se siente responsable. “Mi hija es ahora la que me mantiene. Dejó de estudiar por mantenernos a las dos. Siempre me pongo a llorar porque siento que le he puesto una piedra en el camino”, asegura la usuaria de la Creu Roja.

Mariuxi Orellana pasea por Montmeló / cedida

Acompañamiento a personas con problemas de salud

Según los datos de 2023 de la organización, se ha incrementado en un 62% (6.707) la cifra de personas que reciben ayudas sanitarias para hacer frente al copago de la medicación, gafas o los audífonos, además del acompañamiento en el acceso al derecho a la salud. En el caso de Mariuxi cada semana recibe la visita de Xavier Cervera, un voluntario de la Creu Roja que la acompaña en sus quehaceres. Un rato que también libera a Dámaris para poder desconectar.

“Le acompañamos en aquello qué le gustaría hacer: salir a pasear, escuchar música o leer y, en el caso de la familia, hacemos una labor de apoyo. Es decir, si no tienes tiempo para salir, para estar con amigas, para hablar, para estar en silencio, es un rato en el que puede disponer de su tiempo”, apunta Bárbara Muñiz, psicóloga y referente del programa Final de vida – soledad de la Creu Roja en Catalunya. Para contribuir en el proyecto, explica, hace falta humanidad. “Entender a la otra persona, empatizar, saber que no quiere hablar de su enfermedad ni de sus problemas personales, sino que quiere salir a pasear y olvidarse de lo que vive”, asegura.

Hazte socio/a de Creu Roja Llamando al 900 104 971

O a través de https://cercadeti.cruzroja.es/apropteu

El perfil de la vulnerabilidad sanitaria

Los datos de las personas atendidas por la Creu Roja reflejan que la vulnerabilidad sanitaria tiene rostro de mujer. El 54% de las personas atendidas con las ayudas sanitarias de la organización lo son y tienen, mayoritariamente, edades comprendidas entre los 33 y los 64 años (65%). Los datos también muestran que el 60% de las personas atendidas son de nacionalidad española y el 40% restante de otras, siendo Marruecos (7%) y Colombia (2%) las más numerosas.

La doctora de Miguel apunta que, a causa de las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a un sexo u otro todavía tiene gran impacto discriminatorio en la salud hacia las mujeres. Hace falta desarrollar proyectos dirigidos específicamente a “defender a las mujeres y sus derechos fundamentales”.

“Los diferentes sistemas genitourinarios, así como las diferencias genéticas, hormonales y metabólicas, tienen un papel diferencial en la morbilidad y la mortalidad entre hombres y mujeres. Las influencias hormonales en las mujeres sobre la osteoporosis y las fracturas, el cáncer de mama, las enfermedades relacionadas con el aparato reproductivo y las enfermedades relacionadas con el embarazo y el parto serían algunos ejemplos. Esto sumado a la existencia de desigualdades sociales que afectan también a la salud, (mujeres cuidadoras, crianza, dobles jornadas para asumir la mayor parte de tareas del hogar, peores salarios etc, supone más vulnerabilidad e impacto negativo en la salud de las mujeres” explica.

Todo esto, asegura la responsable de salud de la organización en Cataluña, favorece que los problemas de salud mental afecten más a las mujeres, siendo la esperanza de vida mayor, también otro factor importante.