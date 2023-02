Así fue el vis a vis entre Joana Sanz y Dani Alves en prisión

Pudo disfrutar de un vis a vis de cincuenta minutos de duración con su marido La pareja del futbolista salió de Brians 2 asegurando que no piensa abandonar a su pareja

Joana Sanz decidió visitar a Dani Alves en Brians 2, en medio de toda la polémica que aseguraba que la modelo había decidido divorciarse del futbolista, Sanz apareció con el semblante serio en el centro penitenciario.

En esta visita, pudo disfrutar de un vis a vis de cincuenta minutos de duración con su marido. Salía del edificio asegurando que no piensa abandonar a su marido, desmintiendo que su relación vaya a terminar. También aprovechaba para asegurar que Dani Alves no le ha negado ningún vis a vis en las últimas semanas."No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida" decía Sanz que al ser preguntaba cómo se encontraba su marido respondía: "¿Ustedes qué creen?". Una frase que confirma las informaciones que dicen que lo que peor está llevando el brasileño es el estado anímico.

Sanz solo gastó 50 minutos en este vis a vis no agotando el tiempo que podría haber tenido ya que según artículo 45 del Reglamento Penitenciario los vis a vis pueden durar de 1 a 3 horas incluso.

Lo que demuestra este hecho es que pese a las especulaciones Sanz apoyará a Alves hasta el final en este proceso en el que ya han comenzado a declarar los primeros testigos y que terminará en el juicio al brasileño en los próximos meses.