TEMPORAL
La UME se despliega en Ibiza tras un diluvio histórico de 200 litros por metro cuadrado en dos horas
La isla permanece en alerta roja mientras se movilizan refuerzos desde Bétera, Denia y Mallorca para asistir en labores de emergencia
Redacción
La isla de Ibiza ha acumulado hasta 200 litros por metro cuadrado en dos horas, según ha informado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la última reunión del comité técnico asesor.
En declaraciones a los medios, Gárriz ha señalado que el potencial de daño de la tormenta en Ibiza "ha ido evolucionando" y, aunque parecía que el fenómeno perdía fuerza y dada su estacionalidad, la situación ha tenido que ser reevaluada al comenzar a tener problemas con el drenaje.
Las intensas lluvias han generado una "situación de pico", obligando a mandar el mensaje de alerta a los ciudadanos. Según Gárriz, en estos momentos se prioriza la atención a los colectivos vulnerables y el auxilio de personas atrapadas.
En relación a los centros educativos, Gárriz ha explicado que se mantiene la consigna de no ir a buscar a los escolares a los colegios "para descolapsar la ciudad de Ibiza", puesto que los servicios de Emergencias pueden tener problemas para llegar a determinados lugares.
Petición a la UME
El director general ha destacado que se ha formulado una petición de apoyo de la UME, por lo que se está a la espera de la llegada de un primer contingente desde Bétera para reforzar los operativos ahora en marcha. Posteriormente, otra dotación vendrá desde Denia este martes para reposicionar material pesado. También se está alistando un operativo de refuerzo desde Mallorca con medios propios de Baleares como Ibanat.
"Estamos estableciendo un puente con helicópteros para proyectar refuerzos de personal", ha señalado Gárriz, quien ha explicado que hay un mando de operaciones en Ibiza.
En Formentera, Gárriz ha reconocido que la preocupación es menor puesto que durante la pasada noche no ha llovido.
Hasta las 16.00 horas
La alerta roja en Ibiza se mantendrá, por lo menos, hasta las 16.00 horas, cuando la Aemet vuelva a revisar la situación, según ha informado la consellera de Administraciones Públicas del Govern, Antonia María Estarellas.
Tras la reunión del 112 de Emergencias, la consellera ha recordado que un acumulado constante de agua ha derivado en la alerta roja y ha pedido de nuevo que la ciudadanía haga caso de las recomendaciones.
Además, ha anunciado que, una hora después de hacerlo en Ibiza, el Govern ha remitido el mensaje de Es-Alert a los vecinos de Formentera, en previsión de que el temporal se desplace allí.
"Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad porque lo tenemos todo monitorizado", ha insistido, refiriéndose también a los centros educativos de la Isla. Al mismo tiempo, ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.
