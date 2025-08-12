Suscripción

Última hora de los incendios en España | Interior activa la fase de preemergencia ante los múltiples fuegos

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

En Madrid, un hombre ha fallecido por el fuego declarado este lunes en Tres Cantos

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que afecta a Tarifa.

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que afecta a Tarifa. / EFE

A. Romero

Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

