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Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Todo listo para recibir al MV Hondius en Tenerife
Investigan un caso sospechoso de hantavirus en Alicante e identifican en Barcelona a una residente que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo
Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
El Gobierno y la OMS aseguran que España está "lista" y "preparada" para atender al crucero MV Hondius
Los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han declarado ante los medios de comunicación que tanto Tenerife como España están preparadas para atender al crucero MV Hondius que ha sufrido un brote de hantavirus.
García aseguró en declaraciones a los medios a su llegada al puerto de Granadilla que "está todo preparado" para atender a los pasajeros y parte de la tripulación del crucero "con las mayores garantías", tanto para la población como para "la sanidad pública". "Va a salir bien", aseveró.
Tedros, por su parte, dijo que el hantavirus "no es el COVID", aunque aseveró que "no" se lo toman "a la ligera". Así, aseguró que "el riesgo para la población local es baja" y que el Gobierno de España ha "hecho todas las preparaciones para prevenir cualquier problema". "Tenerife está lista y preparada. España está lista y preparada", mantuvo.
Todo listo para recibir al 'MV Hondius' en Tenerife
Los ministros Mónica García (Sanidad), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial) ya están en el puesto de mando habilitado en el Puerto de Granadilla de Abona ante la llegada durante la madrugada de este domingo del crucero 'MV Hondius'. García ha explicado que "todo está dispuesto" para recibir a las más de 150 personas que viajan en el crucero y que puedan ser repatriados a sus países de orígen.
La ministra de Sanidad ha reiterado que la decisión es que el buque "fondee" en el puerto y no atraque, pero que esta situación "depende de muchas cosas" y se irán adaptando los planes a las consecuencias. Por su parte, Grande-Marlaska ha apuntado que está listo el operativo para trasladar a la mayor brevedad posible a los pasajeros hasta los distintos aviones que les llevarán a sus países. Finalmente, Torres ha apuntado que se ha puesto en contacto con todos los presidentes autonómicos que tienen ciudadanos en el barco.
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