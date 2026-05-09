Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Todo listo para recibir al MV Hondius en Tenerife

El Gobierno y la OMS aseguran que España está "lista" y "preparada" para atender al crucero MV Hondius

Los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han declarado ante los medios de comunicación que tanto Tenerife como España están preparadas para atender al crucero MV Hondius que ha sufrido un brote de hantavirus.

García aseguró en declaraciones a los medios a su llegada al puerto de Granadilla que "está todo preparado" para atender a los pasajeros y parte de la tripulación del crucero "con las mayores garantías", tanto para la población como para "la sanidad pública". "Va a salir bien", aseveró.

Tedros, por su parte, dijo que el hantavirus "no es el COVID", aunque aseveró que "no" se lo toman "a la ligera". Así, aseguró que "el riesgo para la población local es baja" y que el Gobierno de España ha "hecho todas las preparaciones para prevenir cualquier problema". "Tenerife está lista y preparada. España está lista y preparada", mantuvo.