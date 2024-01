De triunfar con Locomia, a estar al borde de la indigencia con una paga de 250 euros

Locomía fue un grupo de electro-pop español icónico a finales de los años ochenta y principios de los noventa que dejó una huella indeleble en la música y la cultura pop de la época. No solamente se convirtió en un fenómeno en España, sino que también en el mercado latinoamericano.

Entre sus primeros componentes destacan Xavier Font, que fue el fundador; Luis Font, hermano de Xavier y cantante; Gard Passchier, creador del nombre; y Manuel Arjona, miembro y fundador de la banda.

El segundo de ellos se fue de Locomía "de manera forzosa" tras varios problemas con su hermano: "Cuando él me sacó del grupo se me vino el mundo abajo, yo nunca había probado hasta entonces las drogas y ahí empecé a consumir cocaína", declaró hace unos meses en una entrevista.

Ahora, Luis ha acudido a 'Socialité' para explicar su compleja situación tanto personal como económica: "He estado al borde de irme a vivir a la calle. No quería seguir estando en la oscuridad, por lo menos en la calle me darían los rayos del sol, vería gente. Sé que es duro decirlo, pero después del camino que he recorrido yo, para mí esto no era nada".

Font ha asegurado que tiene unos amigos, a los que denomina "ángeles", que le dejan ropa para acudir a las entrevistas de trabajo: "Actualmente, tengo una paga de 250 euros. He buscado trabajo, he trabajado en sitios, pero me cuesta mucho encajar".

Luis ha aprovechado para lanzar una propuesta de su fichaje a Telecinco, concretamente a 'Supervivientes': "Yo soy un superviviente. Cada año cuando se abría el casting esperaba mi oportunidad, pero no se me ha dado. Volvería a tener un reto en mi vida".