Totesport 360 celebrarà la quarta edició a Barcelona consolidat com l'espai lúdic esportiu de referència per a tota la família

Les padrines i padrins de l'edició 2025 del Totesport 360

Les padrines i padrins de l'edició 2025 del Totesport 360 / EVA GUILLAMET

Totesport 360 celebrarà la quarta edició del 2 al 5 de gener a l’INEFC Barcelona consolidat com l’espai lúdic esportiu gratuït i de referència per a tota la família durant les vacances de Nadal. L’esdeveniment, impulsat pel Departament d’Esports, s’ha presentat amb la presència del conseller d’Esports, Berni Álvarez, i amb l’objectiu que un any més infants i adolescents practiquin, gaudeixin i coneguin diferents esports de la mà dels seus referents.

Després de l’èxit de públic de la passada edició, amb la xifra rècord de 12.000 assistents i en la qual es van ampliar les activitats a tots els públics, enguany petits i grans podran tornar a practicar més de 30 esports diferents gràcies a la presència de més de 65 clubs i federacions.

Com s’ha posat de manifest durant la presentació, el certamen vol mostrar la seva “consolidació com l’oferta de referència d’oci i de lleure” per al públic infantil, adolescent i familiar de les vacances de Nadal. El conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha afirmat que “ens esperen quatre dies per gaudir d’una gran festa de l’esport per a tothom”.

