Un testigo sorpresa acorrala aún más a Alves con su declaración

Se empiezan a conocer los primeros detalles de las declaraciones de los testigos de los hechos que presuntamente ocurrieron en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de Diciembre, en los que Dani Alves habría violado a una joven.

Entre los testigos que se conocían (la prima, la amiga, personal de seguridad y de sala de la discoteca...) se ha añadido uno del que hasta ahora no se tenía constancia pero que ha complicado aún más la situación de Dani Alves.

Según explica Mayka Navarro en La Vanguardia, un abogado, jefe de la amiga de la presunta víctima declaró el viernes ya que esta chica le habría llamado la misma noche para pedirle consejo sobre cómo proceder después de que ocurrieran los hechos.

El letrado volvió a narrar el relato que le trasladó la amiga de la víctima en esa llamada telefónica. Según Navarro "además de la angustia, el ataque de ansiedad y el llanto desconsolado que llegaron a bloquearla en los primeros minutos, cuando le costó verbalizar al jefe de sala lo que le había sucedido, la joven repetía una y otra vez: “No me van a creer. No me van a creer”.

Su declaración responde a la intención de la UCAS de añadir los máximos elementos posibles que respalden la declaración de la joven. La versión de todos los testigos es inquebrantable, cosa que complica mucho la defensa de Alves.