Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Ponte a prueba

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Pon a prueba tus conocimientos sobre la actualidad informativa de la última semana

Participa en el test de actualidad semanal y descubre si estás informado.

Participa en el test de actualidad semanal y descubre si estás informado.

Redacción

Madrid

¿Cuánto sabes de lo que ha ocurrido en los últimos siete días? Para descubrirlo, hemos preparado una encuesta con diez preguntas sobre los principales temas de actualidad. Desde política y economía hasta sociedad, cultura y deportes, este test te permitirá repasar lo más destacado de la semana mientras compruebas tu nivel de información.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asesinato de Charlie Kirk: Mofas y condolencias en las redes por la muerte del 'influencer' afín a Donald Trump
  2. Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas
  3. Nicki Nicole no puede ocultar la sonrisa al hablar de Lamine Yamal desde Barcelona: 'Estoy muy enamorada
  4. El funcionario más famoso de la Seguridad Social no tiene dudas sobre cuándo pedir la jubilación anticipada: 'Nunca la pidas dos años antes
  5. Caos de última hora en el 'El Hormiguero': Pedri y Ferrran se caen del programa y entra una diva de los 2000 en su lugar
  6. Un emprendedor chino critica la mentalidad negativa de los empresarios en España: 'Nos enfocamos demasiado en los impuestos
  7. Úrsula Corberó será madre: Así es su vida privada, pareja y patrimonio
  8. La operación más reciente de Jorge Javier abre la caja de Pandora: todos los retoques de sus compañeros

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

El estrés escolar dispara la migraña que sufren hasta un 10% de niños y adolescentes: "No es un simple dolor de cabeza"

El estrés escolar dispara la migraña que sufren hasta un 10% de niños y adolescentes: "No es un simple dolor de cabeza"

Nueva asignatura para los estudiantes asturianos: cultura sidrera (porque la sidra "no es solo alcohol")

Nueva asignatura para los estudiantes asturianos: cultura sidrera (porque la sidra "no es solo alcohol")

"Ahora sufrimos la riada burocrática": los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el "limbo" sin poder cobrar las ayudas

"Ahora sufrimos la riada burocrática": los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el "limbo" sin poder cobrar las ayudas

El fuego quemó 1,5 millones de toneladas de madera en Galicia, la mitad que se corta cada año

El fuego quemó 1,5 millones de toneladas de madera en Galicia, la mitad que se corta cada año

De la pista al laboratorio: cómo la Fórmula 1 está creando la próxima generación de ingenieros en la Carlos III

De la pista al laboratorio: cómo la Fórmula 1 está creando la próxima generación de ingenieros en la Carlos III

Resultados de la Primitiva del jueves 11 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del jueves 11 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del jueves 11 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del jueves 11 de septiembre de 2025