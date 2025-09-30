Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suspenden un acto de Cristina Fallarás en Valencia por las amenazas de Vox

La asociación Acción Comadres, organizadora del acto, suspende de forma inminente todos los actos públicos de la activista por el riesgo que supone el señalamiento público que el partido ultra ha emprendido contra ella

Amparo Soria

Valencia

La asociación Acción Comadres ha anunciado la suspensión inmediata del acto previsto en Valencia con la escritora y periodista Cristina Fallarás, así como de sus próximas presentaciones públicas, tras las "amenazas, el acoso y la campaña de señalamiento" que Vox ha emprendido contra ella, según denuncia la entidad.

En un comunicado hecho público este lunes, la entidad feminista explica que la decisión responde a la falta de garantías de seguridad y al riesgo real para la integridad física y la libertad de movimiento de la autora, que iba a compartir escenario junto a Karmele Marchante, Teresa Meana y Marisa Kohan. Según se detalla en el documento, las agresiones han dejado de ser "únicamente digitales" para convertirse en una amenaza tangible en los espacios públicos donde estaban previstos los encuentros.

Acción Comadres subraya que mantener actos en estas condiciones sería “irresponsable y contrario a nuestros valores de respeto, dignidad y protección mutua”. También denuncia que la libertad de expresión y el activismo feminista no pueden quedar silenciados mediante “intimidaciones y gravísimas campañas de odio”.

La organización recalca que el cese de actividades no implica una renuncia, sino una medida para proteger a Fallarás y al resto de ponentes, y anuncia que continuará promoviendo acciones seguras y denunciando la violencia política, machista y fascista.

Finalmente, Acción Comadres hace un llamamiento a partidos políticos e instituciones -desde la Fiscalía hasta el Ministerio del Interior y autoridades locales- para que actúen con urgencia y garanticen la protección de la periodista, al tiempo que reclama que estas amenazas no queden impunes.

