Sube a la bici, haz deporte y gana salud

El apoyo de la Diputación de Barcelona a grandes eventos ciclistas, como la Volta Ciclista de Catalunya, la Vuelta Femenina 2025 y el Tour de France 2026, es una muestra de la apuesta de la Corporación por la promoción del uso de la bicicleta en la provincia. Los beneficios de esta práctica son numerosos, tanto a nivel deportivo como social. Por un lado, se trata de un deporte accesible y saludable, que contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de la población, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares. Por otro, el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano mejora la movilidad sostenible y reduce el impacto ambiental del transporte. Además, el ciclismo es una excusa excelente para hacer vida social, participar y salir con muchos de los clubes ciclistas que hay en los municipios barceloneses. Por ello, el Plan de Fomento del Ciclismo de la Diputación pretende dejar un legado deportivo en la provincia que permita seguir promocionando el ciclismo de carretera, tanto en ruta como en los circuitos ciclistas municipales de la demarcación.

En esta línea, la Diputación de Barcelona invierte recursos de acondicionamiento y de mejora para impulsar la infraestructura ciclista en los municipios. El objetivo es que la ciudadanía pueda practicar esta disciplina antes de salir a la carretera. El plan también contempla ayuda técnica y financiera para desarrollar carriles bici, aparcamientos seguros y otros equipamientos necesarios. Asimismo, la Diputación colabora con ayuntamientos y entidades para fomentar la movilidad sostenible y reducir la dependencia del vehículo privado. El Plan incluye campañas de sensibilización sobre seguridad vial y beneficios del ciclismo. Además, se promueve el ciclismo deportivo y recreativo impulsando eventos y actividades para todas las edades.

Cuatro ciclistas aficionados de diferentes perfiles nos han contado su experiencia con la bicicleta, cómo valoran los equipamientos municipales y cuáles son sus demandas para una movilidad más segura.

Álex Roca (17 años)

Como la mayoría de niños, Álex Roca comenzó a ir en bici de muy pequeño, recorriendo las calles del pueblo. Ahora, a los 17 años, hace ciclismo en carretera en categoría junior en el Club Ciclista de Sant Boi, ha participado en el campeonato de Catalunya y en el de España y aspira a ser profesional. Para conseguirlo entrena seis días por semana, mientras continúa sus estudios de bachillerato. "Es difícil llegar a todo, pero lo consigo siendo organizado y planificando bien", afirma. "Competir me ha permitido hacer nuevos amigos y descubrir lugares nuevos; pero lo que más me gusta de la bici es que es un momento para mí, que me permite ser libre. Recomendaría el ciclismo a todo el mundo, ya que te permite desconectar de la rutina, de los problemas de la vida, cosa que, a veces, es necesario".

Àlex Roca, joven ciclista en carretera en categoría junior en el Club Ciclista de Sant Boi / Vicens Gimenez - Diputación de Barcelona

Preguntado por algún aspecto negativo, la respuesta es muy clara: la seguridad. "Cuando salgo a la carretera no me siento muy seguro. Intento convencerme de que estoy seguro, porque si no, no podría hacer este deporte; pero soy consciente de los peligros y entiendo que la gente esté preocupada porque siempre estás en inferioridad respecto al vehículo. A los conductores les diría que se metan en nuestra piel y que respeten las normas". Álex también reclama más equipamientos municipales: "Las pistas cerradas ayudan mucho, ya que son más seguras y permiten entrenar sin preocupación. Pero sería necesario que hubiera más, en todos los municipios, porque hay pocas".

Marina Fernández (16 años)

Marina Fernández, del Club Ciclista Baix Ter, coincide en esta demanda. Con 16 años, esta campeona de España de ciclismo en pista es y ha sido usuaria de los equipamientos municipales: "Ahora entreno en el Velódromo de Horta, pero de pequeña empecé en el circuito municipal de Sant Boi. Me fue muy útil, pero llegó un momento en que se quedó corto. Hacen falta más pistas, porque no hay muchas. Es una forma segura de empezar, porque ir por carretera cuando eres pequeño es peligroso". Con 7 años, Marina ya entrenaba en una escuela de ciclismo. Ahora, con 16, ha sido campeona de España de ciclismo en pista en categoría cadete, y disfruta de una beca para entrenar en el Centre Català de Tecnificació Esportiva de Esplugues de Llobregat, conocido como "la Blume". "Estudio de 8 a 12 y eso me permite entrenar toda la tarde. Voy dos días al velódromo y tres días más salgo a la carretera; en total cinco días sobre la bici, además de las competiciones".

Marina Fernández, campeona de España de ciclismo en pista / Vicens Gimenez - Diputación de Barcelona

Marina también recomienda la práctica del ciclismo: "A mí me ha traído muchas cosas positivas. A nivel deportivo he tenido muy buenos resultados. A nivel personal, amistades y conocer muchos lugares, porque viajamos a todas partes. Me gusta esta sensación de nervios iniciales antes de la competición; pero cuando se escucha el silbato inicial, desaparece y me siento totalmente concentrada y motivada".

Marta Álvarez (52 años)

Marta describe su relación con el ciclismo como "una pasión" que nació hace unos 10 años. Siempre había hecho mucho deporte, pero problemas en las rodillas la condujeron a hacer actividades sin impacto. "Al principio fue poco a poco, pero ahora estoy pegada a la carretera y también a la bici de gravel." Subida a la bicicleta, hace rutas de proximidad por la provincia de Barcelona, pero también ha conquistado cumbres míticas como el Mortirolo, en Italia.

Marta Álvarez, ciclista aficionada / Vicens Gimenez - Diputación de Barcelona

Para Marta el ciclismo es clave para su bienestar físico y emocional. "Recomendaría el ciclismo a las mujeres de mi edad, porque llega un momento que el deporte es muy necesario, tanto para la salud física como mental. El ciclismo aporta en los dos ámbitos. Físicamente se trata de un deporte que no tiene impacto en las articulaciones. A nivel emocional, se hace al aire libre, te hace conectar mucho con la gente y eso te genera bienestar físico y emocional. A raíz de ir en bici he hecho amistades con gente muy diversa con quien me siento muy a gusto y con quien he establecido un vínculo fuerte". También tiene palabras para la seguridad: "En la carretera es muy importante. Y pienso que es algo donde tenemos que mejorar ambas partes: hay conductores muy concienciados, pero otros, que no tanto. Y los ciclistas tenemos que ser conscientes de que compartimos espacio y también tenemos que facilitar la vida a los conductores".

Paco Corbacho (64 años)

Cuando recibió una bicicleta de montaña como regalo de cumpleaños, este ex-futbolista y ex-nadador pensó que no sería para él. 35 años después afirma que "posiblemente el ciclismo me ha salvado la vida, porque, gracias al estado de forma que me proporcionaba, pude superar una enfermedad grave". Con 64 años, el Paco ha subido al Tourmalet, ha hecho varias veces la famosa ruta cicloturista "Quebrantahuesos" y ha competido en la Milán-San Remo de aficionados. Es cierto que ha notado que, con la edad, el ritmo baja; pero también encuentra el lado positivo: "Ahora voy más tranquilo y eso me ha permitido hacer muchas más actividades de cicloturismo. Me da tiempo de entrar a lugares donde antes no tenía tiempo. Parar a desayunar, a visitar pueblos... He hecho salidas de tres o cuatro días durmiendo en saco, en la montaña, disfrutando de la gastronomía".

Paco Corbacho, ciclista aficionado desde hace 35 años / Vicens Gimenez - Diputación de Barcelona

Con todos los paisajes que ha visto encima de la bici, Paco piensa que en la provincia de Barcelona hay rutas espectaculares. "Además de la costa, tenemos mucha montaña y es precioso: el Montseny, Montserrat, el Tibidabo, Collserola... Si te desplazas un poco, hay rutas ciclistas maravillosas. Yo recomendaría el parque natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Coll d’Estenalles... También es muy bonito ir por El Garraf hacia Sitges... Y me gusta mucho la zona de Vilafranca... Ir por el Penedès te permite disfrutar de un buen vino".

De momento, Paco sigue al pie del cañón y piensa hacerlo durante muchos años: "Hay gente haciendo ciclismo con 80 años que disfruta y que está en buena forma".

Salida del Tour de France 2026 La máxima cita mundial del ciclismo iniciará en Barcelona la edición de 2026. El Tour cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona, que aprovechará esta gran ocasión para poner en marcha una serie de acciones para dejar un legado social, deportivo y de infraestructura, para promover el ciclismo —sobre todo el de carretera— entre diferentes segmentos de la población, para fomentar su uso responsable y seguro, y para dar a conocer las iniciativas y las infraestructuras existentes. La página letour.barcelona —nuevo canal de comunicación del inicio del próximo Tour de Francia— está disponible en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y francés) para permitir a todos los aficionados y aficionadas del ciclismo seguir las novedades relacionadas con este inicio de la gran competición deportiva. La web ofrece información sobre las 3 etapas que ocurrirán en Catalunya los días 4, 5 y 6 de julio de 2026, con todos los detalles técnicos (mapas de recorridos, altimetrías, etc.). También ofrece información turística, deportiva y cultural de las tres grandes localidades implicadas en el Grand Départ como inicio o final de etapa: Barcelona, Tarragona y Granollers.