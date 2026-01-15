Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Racing - BarcelonaDónde ver Racing - BarcelonaRacing - Barça horarioAlineación Barcelona hoyMarc BernalEspaña - SerbiaKloppTer StegenDakar etapa 12FedererEntrenador RacingRaphinhaÁngel AlarcónOpen Australia 2026Cuartos Copa del ReyEliminados Copa del ReyCopa del Rey hoyLuis EnriqueSanción De JongArbeloa MadridEuropeo Balonmano 2026Clasificación DakarPartidos Open de Australia hoyPróximo partido AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del jueves 15 de enero de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy jueves 15 de enero de 2026 es: 09, 14, 17, 18, 36, 44 siendo el número clave el 22 y el reintegro el 7.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

 El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

