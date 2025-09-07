Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 7 de septiembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 7 de septiembre de 2025 es: 06, 11, 19, 27 y 31, siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: 'Hace años que me da igual
- Una joven descubre en TikTok que un jugador del Barça está conociendo a otra chica: 'Gracias
- Aaron Ramsey lo vuelve a hacer: Marca y la 'maldición' continúa con la muerte de este famoso
- Sergio Ramos pone en su sitio a Ryanair tras la burla por 'Cibeles
- Una española revela lo que opinan en Finlandia de salir tarde del trabajo: 'Sales a las 16:01 horas y ya te miran raro
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- El arte rescata al fútbol: El cuadro de Salvador Dalí que salvó a este histórico club catalán de la bancarrota
- La Policía se mete de lleno en el estreno de 'Supervivientes All Stars' y toma esta medida