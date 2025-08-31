Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Sorteos

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de agosto de 2025

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de agosto de 2025.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de agosto de 2025.

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 31 de agosto de 2025 es: 02, 05, 30, 42 y 54, siendo el número clave el 4.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

 El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
  2. El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
  3. Roberto Brasero advierte que el calor continuará en España durante septiembre: 'Las temperaturas seguirán siendo altas
  4. Pedro Sánchez desafía a Pablo Motos en el regreso de 'El Hormiguero
  5. Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: 'Sigue el mismo patrón
  6. Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
  7. Aire acondicionado, ventilador de techo o de pie: ¿cuál dispara más tu factura de la luz?
  8. Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de agosto de 2025

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 31 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 31 de agosto de 2025

Última hora de los incendios en España, en directo | España deja atrás 20 días en llamas, cuatro muertos y 300.000 hectáreas arrasadas

Última hora de los incendios en España, en directo | España deja atrás 20 días en llamas, cuatro muertos y 300.000 hectáreas arrasadas

El tráfico fluido y sin complicaciones marca el cierre de la operación retorno del verano

El tráfico fluido y sin complicaciones marca el cierre de la operación retorno del verano

Muere el catedrático de Economía Eugeni Aguiló en aguas de Cala Blava (Mallorca)

Muere el catedrático de Economía Eugeni Aguiló en aguas de Cala Blava (Mallorca)

Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha terminado: España pasa a fase de alerta y seguimiento

Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha terminado: España pasa a fase de alerta y seguimiento

Francisco Castaño: "Es un error pensar que el mal comportamiento de tu hijo desaparecerá con la edad"

Francisco Castaño: "Es un error pensar que el mal comportamiento de tu hijo desaparecerá con la edad"

El lugar de Asturias donde por fin se respira calma... pero con fuerte olor a chamusquina: lo que los vecinos exigen tras verse en peligro por el fuego

El lugar de Asturias donde por fin se respira calma... pero con fuerte olor a chamusquina: lo que los vecinos exigen tras verse en peligro por el fuego