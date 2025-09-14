Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Sorteos

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 14 de septiembre de 2025

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 14 de septiembre de 2025.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 14 de septiembre de 2025.

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 14 de septiembre de 2025 es: 1, 2, 4, 25 y 30, siendo el número clave el 8.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

 El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  2. Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
  3. Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta
  4. Dani el Rojo se moja y desata la polémica en redes: 'Soy de Barcelona y nunca digo que soy catalán
  5. Maria Sharapova vuelve a escena con 38 años: La comentada foto con David Beckham en un evento en Nueva York
  6. Última hora del caso Madeleine McCann: Una mujer investigada habla 18 años después
  7. Un nutricionista sentencia el debate sobre si la cerveza engorda o no: 'Vengo a desmentir uno de los grandes mitos de la humanidad
  8. Jorge Rey desvela si la llegada del otoño traerá cambios de tiempo a finales de septiembre: 'Se va a situar sobre el continente europeo

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 14 de septiembre de 2025

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 14 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 14 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 14 de septiembre de 2025

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Mercadillo en una casa de lujo, organizado por La Moraleja Home.

Mercadillo en una casa de lujo, organizado por La Moraleja Home.

Detenidos el capitán y el primer oficial del buque que colisionó contra el 'Tafra 3' en Mauritania

Detenidos el capitán y el primer oficial del buque que colisionó contra el 'Tafra 3' en Mauritania

El Papa clama contra los ejecutivos que "ganan 600 veces más de lo que reciben los trabajadores"

El Papa clama contra los ejecutivos que "ganan 600 veces más de lo que reciben los trabajadores"

Caos aéreo en Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad: colas kilométricas y demoras de hasta hora y media en los controles de pasajeros

Caos aéreo en Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad: colas kilométricas y demoras de hasta hora y media en los controles de pasajeros

Miles de personas marchan en Santiago contra la gestión de la Xunta de los incendios

Miles de personas marchan en Santiago contra la gestión de la Xunta de los incendios