Barcelona - Real MadridDinero campeón Supercopa de EspañaPalmarés SupercopaExpulsión De JongPisotón LamineÁrbitro ClásicoIturralde GonzálezAlineación Barcelona hoyAlineación Real Madrid hoyMoleiroFermínManchester CityCanceloRashfordLaporta MadridPartidos Open de Australia hoyNeymarAdamaClasificación DakarSemifinales Copa ÁfricaMundial Cross 2026Mercado de Fichajes hoyIbon SuberbiolaEscudos SupercopaHaciendaJorge Rey
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 11 de enero de 2026

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 11 de enero de 2026 es: 7, 12, 26, 43 y 45, siendo el número clave el 7.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

 El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
