Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 8 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 8 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 12, 19, 34 y 44 y las estrellas 10 y 6.
El código del Millón ha sido el RTN89747.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- ¡Salida inminente de Iñigo Martínez a Arabia!
- Otro lío en el Barça: conflicto con los dorsales
- Iñigo, un golpe duro para Flick
- La salida de Íñigo, clave para facilitar las inscripciones en el Barça
- ¡El Barça podría traspasar ya a Iñaki Peña!
- Comunicado del Barça sobre la capitanía de Ter Stegen
- Mastantuono, Güler y Endrick se quedan fuera de los nominados al Trofeo Kopa
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró