Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 15 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 15 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 13, 30, 35, 36 y 40 y las estrellas 02 y 06.
El código del Millón ha sido el SDV75791.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Reunión Laporta - Pini Zahavi en Barcelona
- Iñaki Peña y Como, pendientes de la inscripción de Szczesny
- Inscripciones al límite
- ¿Y después de Joan Garcia, qué? Así piensa inscribir el Barça al resto de casos pendientes
- Ramos Mingo, el ex del Barça que suena a regreso: un central zurdo ilusionante
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- Fotos | Terremoto en la prensa inglesa por las declaraciones de Rashford
- La cifra que podrá utilizar el Barça para inscribir por la baja de Ter Stegen