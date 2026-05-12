Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comunicado Barça FlorentinoFlorentino rueda de prensaJuanma Castaño FlorentinoABC FlorentinoEnrique RiquelmeMuere Brandon ClarkeManolo LamaRelevoCuándo son elecciones MadridPrelista EspañaPresidente MadridClasificación Giro ItaliaGiro ItaliaSusana GuaschSergio RamosTopuriaSneijderEtapa 5 Giro ItaliaFinal Four balonmanoRafael JódarCuándo juega JodarMarc MárquezReal MadridA qué hora juega el BarcelonaCalculadora descenso LigaPueblosMessiMaldiniLamine Yamal PalestinaGonzalo BernardosPerros y gatosPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 12 de mayo de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 5 de mayo de 2026.

Sorteo Euromillones del martes 5 de mayo de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 12 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 26, 32, 35 y 36 y las estrellas 05 y 07.

El código del Millón ha sido el BZN58201.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

  1. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes
  2. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  3. Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
  4. Confirmado por la Seguridad Social: no basta con cotizar 15 años para acceder a tu jubilación
  5. Piqué y José Elías, pillados: la CNMV les multa con 300.000 euros por este movimiento en bolsa
  6. Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
  7. La Seguridad Social lo confirma: los nacidos entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de su pensión si cumplen estos requisitos
  8. La Seguridad Social reconoce a los jubilados el cobro de 36 euros al mes por cada hijo

Sorteo Euromillones del martes 12 de mayo de 2026

En directo | España fija el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Gómez Ulla

DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez y el director general de la OMS, Tedros Adhanom

DIRECTO HANTAVIRUS | El 'MV Hondius' continúa en el puerto de Granadilla

DIRECTO HANTAVIRUS | El 'MV Hondius' continúa en el puerto de Granadilla

DIRECTO | Comparecencia para informar del operativo de desembarque de los últimos pasajeros del buque 'MV Hondius'

DIRECTO | Comparecencia para informar del operativo de desembarque de los últimos pasajeros del buque 'MV Hondius'

Así es el interior del avión en el que han evacuado a los 14 españoles del MV Hondius

Así es el interior del avión en el que han evacuado a los 14 españoles del MV Hondius

La gama de Kia ofrece todas las soluciones y confianza necesarias para decantarse por un vehículo 100% eléctrico

La gama de Kia ofrece todas las soluciones y confianza necesarias para decantarse por un vehículo 100% eléctrico

Llegada de los pasajeros del Hondius a Torrejón de Ardoz