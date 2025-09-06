Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Apuestas y Loterías

El sorteo de Euromillones deja un premio de 65 millones de euros en Tarazona (Zaragoza)

En el mismo sorteo ha resultado agraciado con un premio de tercera categoría una apuesta realizada en Madrid

Archivo - Una mujer pasa por la Administración de loterías

Archivo - Una mujer pasa por la Administración de loterías / Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Agencias

MADRID

El dueño de un boleto de Euromillones validado en Tarazona (Zaragoza) percibirá más de 65 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, el ganador recibirá un total de 65.278.573,00 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Tarazona, situada en el número 8 de la calle de los Fueros de Aragón.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 30, 27, 41, 31 y 43. Las estrellas son 5 y 8. La recaudación ha ascendido a 57.006.316,40 euros.

También en España ha resultado premiado un boleto acertante de Tercera Categoría que ha sido validado en Madrid, en la administración situada en la Avenida de Rafael Finat, 10. En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.

El boleto acertante de El Millón, con código SSZ98350, ha sido validado en Benicàssim (Castellón), en el despacho situado en Santo Tomás, 19.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
  2. Una joven descubre en TikTok que un jugador del Barça está conociendo a otra chica: 'Gracias
  3. Sergio Ramos pone en su sitio a Ryanair tras la burla por 'Cibeles
  4. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  5. De niño lama a Ibiza: la increíble transformación de Osel gracias a Linkin Park
  6. La Policía se mete de lleno en el estreno de 'Supervivientes All Stars' y toma esta medida
  7. Joaquín Sánchez y Susana Saborido se sinceran sobre su vida íntima
  8. Un experto revela el verdadero problema de la economía española: 'Los mayores de 65 años...

El sorteo de Euromillones deja un premio de 65 millones de euros en Tarazona (Zaragoza)

El sorteo de Euromillones deja un premio de 65 millones de euros en Tarazona (Zaragoza)

Víctimas de pederastia reivindican la sentencia que condena a dos jesuitas españoles en Bolivia

Víctimas de pederastia reivindican la sentencia que condena a dos jesuitas españoles en Bolivia

Cerca de 28.000 personas se presentan este sábado a las oposiciones de la Guardia Civil para cubrir 3.000 plazas

Cerca de 28.000 personas se presentan este sábado a las oposiciones de la Guardia Civil para cubrir 3.000 plazas

Santiago Viteri, oncólogo: "El cáncer de pulmón en no fumadores aumenta por la contaminación y el gas radón"

Santiago Viteri, oncólogo: "El cáncer de pulmón en no fumadores aumenta por la contaminación y el gas radón"

Sorteo Bonoloto del viernes 5 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 5 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 5 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 5 de septiembre de 2025

El papa León XIV inaugura en Castel Gandolfo uno de los grandes proyectos ecologistas del difunto Francisco

El papa León XIV inaugura en Castel Gandolfo uno de los grandes proyectos ecologistas del difunto Francisco

Decenas de españoles participan en la primera concentración LGTBI+ masiva en la historia de El Vaticano: "Entendemos que León XIV está dispuesto a escucharnos"

Decenas de españoles participan en la primera concentración LGTBI+ masiva en la historia de El Vaticano: "Entendemos que León XIV está dispuesto a escucharnos"