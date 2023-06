Estos son los títulos de la FP más demandados

Las carreras universitarias no copan el horizonte educativo de los estudiantes que han superado el Bachillerato

Una vez realizada la Selectividad, los alumnos se enfrentan a la decisión de escoger los estudios a los que quieren orientar su futuro profesional. Aunque no se trata de una elección definitiva e imposible de modificar, lo cierto es que conviene sopesar cuidadosamente las opciones que ofrece el sistema educativo para evitar desperdiciar años de estudio.

Las carreras universitarias son una de esas opciones, pero no la única. De hecho, fijándonos exclusivamente en las salidas laborales que encontramos después de superar los estudios superiores, los datos dicen que la Formación Profesional ofrece más posibilidades de encontrar trabajo, y que quienes la cursan entran antes en el mercado laboral.

Algunos de estos ciclos formativos presentan una demanda excepcional. Bien por su teórica facilidad, por su considerable demanda de graduados por parte de las empresas o simplemente por su popularidad vocacional, encontramos un pequeño listado de estudios de Formación Profesional que son, en los últimos años, los más solicitados por los alumnos.

Uno de los que más destacan es el Grado Superior en Administración y Finanzas, que es consistentemente uno de los más demandados en muchísimos puntos de nuestra geografía. Otra opción muy escogida son los estudios de Técnico Superior en Educación Infantil, así como el Grado Superior en Marketing y Finanzas, ambos en los primeros puestos de la lista de contratados en años recientes.

Otros estudios populares son los pertenecientes a las ramas de Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento o Fabricación Mecánica, áreas que siempre tienen un déficit de mano de obra especializada y bien formada.

En cuanto al ala social de la FP, dos de los más populares grados en su oferta son el Grado Medio en Cuidados Auxiliares de enfermería y el Grado Superior en Integración Social. También los relativos al deporte tienen su tirón, con el Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva a la cabeza. Y, por supuesto, lo digital ocupa un puesto destacado con casos como el de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, el Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red o el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones de Multiplataforma.

Así pues, no hay que desanimarse si el resultado de nuestra Selectividad no ha sido todo lo bueno que nos hubiese gustado. Las carreras universitarias no son el único acceso al entorno laboral, y, de hecho, la FP es un camino más directo a empezar a trabajar cuanto antes, según los datos. Es una formación que ha disipado en los últimos tiempos la diferencia en prestigio que existía en el pasado con respecto a los estudios universitarios y que presume de una excelente salud, con números crecientes tanto en alumnos como en contratados.