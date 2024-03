Estos son todos los impuestos que pagas 'sin darte cuenta'

Un estado de bienestar como el de España se financia en su mayor parte por el pago de impuestos. Sin embargo, existe cierta incultura financiera que nos obliga a recordar que hay impuestos que pagas 'sin darte cuenta'. Esto es lo que ha hecho la cuenta de Instagram conocida como @ahorraconlu.

Esta joven ha compartido un vídeo titulado: "impuestos que pagamos en España 'sin darnos cuenta'", y si bien la mayoría los conocemos, puede que haya aquí algún despistado:

Impuesto del Valor Añadido (IVA) : Es el más conocido, pero al mismo tiempo el que pasa más desapercibido dado que exceptuando que solicites una factura, el precio ya incorpora el IVA.

: Es el más conocido, pero al mismo tiempo el que pasa más desapercibido dado que exceptuando que solicites una factura, el precio ya incorpora el IVA. Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) : Se deduce directamente del salario que tenemos como trabajadores por cuenta ajena.

: Se deduce directamente del salario que tenemos como trabajadores por cuenta ajena. Impuestos municipales, como el IBI o el Impuesto de Circulación .

. Impuestos indirectos que incorporan algunos servicios esenciales como el agua, la luz o el gas, ya integrados en el coste total de los servicios.

"Muchas veces no estamos siendo conscientes de la cantidad de impuestos que estamos pagando", concluye el perfil @ahorraconlu. Puede que este vídeo no haya recibido la atención que merece, pero es una clase de educación financiera resumida en menos de un minuto. Si crees que te falta información sobre esta temática, no dudes en echar un vistazo a esta cuenta de Instagram.