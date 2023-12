Sofía Cristo, tras ver las últimas imágenes de Bárbara Rey: "Está destrozada"

Recientemente ha fallecido el hermano de la vedette, un conjunto de golpes que han podido mermar su estado anímico Además, este momento coincide con las polémicas entrevistas que ha realizado su hijo mayor, Ángel Cristo Jr

Bárbara Rey se encuentra en el centro del foco mediático después del estreno de su serie en Atresmedia. Además, este momento coincide con las polémicas entrevistas que ha realizado su hijo mayor, Ángel Cristo Jr. Por si no fuera poco, recientemente ha fallecido el hermano de la vedette, un conjunto de golpes que han podido mermar su estado anímico.

En las últimas horas, se han revelado unas fotografías de la vedette visiblemente desmejorada. Aunque no ha emitido declaraciones, Sofía Cristo actúa como su portavoz en televisión, después de sustituir a su madre como colaboradora del programa gallego 'Land Rober'.

Además, la DJ también es tertuliana en 'Espejo Público', comentando la actualidad de la prensa rosa. En este contexto, no ha podido evitar las imágenes publicadas, en las que se puede observar un aura de tristeza y cansancio en Bárbara Rey.

Para sorpresa de la mesa de tertulianos, Sofía ha revelado que no había visto las imágenes, y que tampoco había visto a su madre hasta que habló con ella, y decidió viajar desde Marbella hasta Madrid. "Tenía muchas ganas de ver a mi madre el sábado, pero la vi muy mal, lleva dos semanas de mucha tensión emocional".

"Tampoco quiero dar detalles, pero ella no me contó que estaba tan mal hasta que la vi el sábado", explicaba Sofía. "Me enfadé porque cogiera el coche, aunque tenga un espíritu joven, tiene 73 años, y lo que está pasando la está destrozando física y mentalmente", aseguraba en el espacio.

Sin embargo, Sofía se encuentra algo más aliviada sabiendo que la tiene más cerca, y que podrá contar con el apoyo de amistades como Chelo García-Cortés, con quien cenaron recientemente. "Tiene mi casa porque mi casa es su casa y al revés, le he dicho que se quede y no la pienso soltar de la mano", aclaraba ante los espectadores.