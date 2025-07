La sisena campanya «Cap llar sense aliments» ja ha recaptat més d’1,6 milions d’euros

La sisena edició de la campanya «Cap llar sense aliments», impulsada per la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank, ja ha recaptat més d’1,6 milions d’euros, dels quals la Fundació hi ha aportat un milió d’euros. A Catalunya s’han recaptat 214.856 euros, dels quals, 143.661 euros s’han recollit a Barcelona.

La recaptació total correspon a 1.069 tones d’aliments bàsics, que seran distribuïts per tot Espanya a través dels 54 bancs d’aliments associats a la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) i les seves entitats socials col·laboradores en favor de les famílies en situació de vulnerabilitat.

Aquesta iniciativa continuarà activa fins al 31 d’agost i permetrà que es continuïn rebent donatius a través de Bizum (amb aportacions al 38014), la xarxa d’oficines de CaixaBank, la plataforma digital CaixaBankNow i el portal https://www.caixabank.cat.

El 2024, prop de 12,5 milions de persones (el 25,8 % de la població espanyola) estava en risc de pobresa o exclusió social, segons dades aportades en l’informe L’estat de la pobresa 2024, elaborat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol (EAPN-ES).

«L’emergència social persisteix. Són moltes les persones en situació de vulnerabilitat que han d’anar als bancs d’aliments per cobrir les seves necessitats bàsiques d’alimentació. Per això, la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank continuem donant suport a la tasca de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments per avançar cap a una societat més justa. A la Fundació agraïm el compromís de la ciutadania i de les empreses amb aquesta campanya i animem a tothom qui pugui a continuar col·laborant-hi», ha declarat el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.

«La campanya "Cap llar sense aliments" reforça un any més el compromís de la Fundació "la Caixa", CaixaBank i tota la gent que hi ha participat amb les persones que més ho necessiten. Gràcies a aquesta iniciativa, els 54 bancs d'aliments podem continuar donant suport a milers de persones i famílies que, encara que no sempre sigui evident, tenen serioses dificultats per cobrir una cosa tan bàsica com és l'alimentació. A la FESBAL agraïm profundament aquesta col·laboració, que ens ajuda a construir una societat més justa i solidària. Aquesta iniciativa no sols alimenta cossos, sinó que també alimenta la dignitat de moltes persones», ha declarat el president de la FESBAL, Pedro Miguel Llorca.

«A la recta final d’aquesta campanya, que duem a terme juntament amb la FESBAL i la Fundació ”la Caixa”, animem els nostres clients i la societat en general a participar en una iniciativa en la qual tots contribuïm per lluitar contra la pobresa alimentària. Agraïm la col·laboració dels que ja hi han participat i recordem que, a més de poder fer les donacions a les nostres oficines, també hi ha disponibles els canals digitals de CaixaBank, que mantindrem oberts per a aquesta campanya fins a finals d’agost», ha afegit el director d’Acció Social de CaixaBank, Josep Parareda.

Els canals de donació, oberts fins al 31 d’agost

Tant la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank com la FESBAL fan una nova crida a les empreses i a la societat espanyola perquè continuïn mostrant la seva solidaritat amb les persones que més ho necessiten.

Per això, els canals electrònics de la sisena campanya «Cap llar sense aliments» seran actius fins al 31 d’agost. Les persones que hi vulguin col·laborar encara poden fer el donatiu a través de Bizum amb una aportació a la causa 38014. També hi podran col·laborar a través de la xarxa d’oficines de l’entitat bancària, la plataforma digital CaixaBankNow i el portal www.caixabank.cat per als donants que no siguin clients.

A més dels donatius econòmics, la col·laboració s’ha incrementat gràcies a les empreses clients de CaixaBank que hi han fet donacions en espècie, com ara llet, pasta, arròs, menjar congelat i altres productes bàsics d'alimentació, i també als empleats del banc, que han dut a terme diferents accions solidàries de difusió i recaptació.

Més de 12 milions d’euros en sis edicions

En les sis edicions dutes a terme entre el 2020 i el 2025, la iniciativa «Cap llar sense aliments», impulsada per la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank, ha recaptat més de 12,6 milions d’euros en el conjunt del país i ha superat les 11 tones d’aliments bàsics, que s’han repartit entre els 54 bancs d’aliments de la xarxa que constitueixen la FESBAL.