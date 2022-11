Los médicos de toda España se levantan: "La situación es crítica y los profesionales se irán a donde les traten bien"

Sindicatos médicos denuncian la situación que vive la profesión y aclaran: no faltan profesionales, lo que sucede es que se van: "España se ha convertido en la fábrica de médicos de Europa"

Imagen de unidad de los sindicatos médicos de diferentes puntos de España ante la crisis que vive el sistema sanitario con Madrid en el foco de actualidad. Enorme expectación este miércoles en la sede de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a donde han acudido representantes de Metges de Catalunya, el Sindicato Médico Andaluz y el Sindicato Médico de Euskadi para hablar de la complicada situación que atraviesa la profesión. Han sido contundentes: exigen al Ministerio de Sanidad un estatuto específico que "recoja las diferencias de estos profesionales". Avisan a la población que la situación es "crítica" y que, sino se hace nada, se corre el riesgo de que el "sistema de salud muera por falta de profesionales" que, aseguran, no es que no haya, es que huyen a Europa porque aquí no se les trata bien. Por ahora, y hasta que Sanidad les responda, descartan iniciar una huelga nacional.

La sede de CESM en Madrid se ha quedado pequeña para acoger a los numerosos asistentes a una rueda de prensa en la que representantes de sindicatos médicos de todo el país se han unido para corear un grito de auxilio común en un momento de gran inquietud por el devenir del sistema sanitario. En el acto han estado presentes también el vicesecretario general de CESM, Víctor Pedrera, el vicesecretario general de Metges de Catalunya, David Arribas, y el secretario general del Sindicato Médico Andaluz, Ángel Tocino, además de la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández.

"La solución no pasa por más facultades. Esta profesión está harta y cansada. La vocación no es excusa para maltratar a los profesionales", denuncia el presidente de CESM

El mensaje ha sido unánime: exigen al Ministerio de Sanidad "soluciones a los graves problemas que tiene la profesión" comenzando por la regulación específica de sus condiciones laborales. "La solución no pasa por más facultades. Esta profesión está harta y cansada. La vocación no es excusa para maltratar a los profesionales. Las comunidades autónomas tienen competencias, pero los problemas son comunes", ha dicho Tomás Toranzo, presidente de CESM, como anfitrión de sus compañeros de otras comunidades.

Piden un estatuto específico para el médico, que también debe encuadrarse en una categoría profesional diferenciada del resto de titulados

Han advertido los médicos que si salen ahora a plantear sus reivindicaciones no es por un efecto contagioso de la crisis que atraviesa la Comunidad de Madrid a costa de las urgencias extrahospitalarias y con una huelga de Atención Primaria en el horizonte cercano. Eso sí, han apoyado sin fisuras a sus compañeros de AMYTS, también allí presentes. Pero, han matizado, lo suyo viene de atrás. Piden un estatuto específico para el médico, que también debe encuadrarse en una categoría profesional diferenciada del resto de titulados, además de mejoras para los médicos residentes y una serie de medidas urgentes para abordar las necesidades de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Once años para formarse

Lo ha explicado en pocas palabras el presidente del Sindicato Médico Andaluz, el doctor Rafael Carrasco. Los médicos, dijo, emplean once años de su vida en formarse y es "realmente desmotivador constatar que las retribuciones son las mismas con cuatro años -en alusión a otras titulaciones- que con once". Aludía a la especial condición del médico para reclamar una categoría profesional distinta de la actual A1 en la que se encuentra.

Su compañero, Gabriel del Pozo, secretario general de CESM, desgranó por qué estos profesionales reclaman un estatuto específico para el médico, una propuesta que, aclaró, respalda el Foro de la Profesión Médica y que, aclaró, no viene de ahora. Llevan años justificando estas cuestiones específicas que se refieren a la jornada laboral y complementaria, atención continuada y sistema de guardias, sistema de elección y provisión, régimen retributivo, carrera profesional, jubilación flexible, régimen de incompatibilidades o el sistema formativo MIR, entre otras, explicó.

"El Ministerio no se ha negado a estatuto específico, sólo lo ha obviado", matiza CESM

Añadió que si es ahora cuando salen en bloque a pedir soluciones, no está relacionado con las movilizaciones de Madrid, sino porque es ahora cuando están manteniendo reuniones para modificar sus condiciones laborales y el departamento que encabeza Carolina Darias valore un título diferenciado dentro del Estatuto Marco. "El Ministerio no se ha negado a estatuto específico, sólo lo ha obviado", matizó.

Del Pozo se refirió a temas puntuales de la profesión que deben solucionarse como las jornadas, los descansos o las guardias médicas que "indignan a la profesión. Nos tienen esclavizados. Es obligatoria y se paga por debajo de la hora ordinaria". Habló de una encuesta de CESM sobre esas guardias a la que respondieron 3.700 profesionales. Un 60% no querían tener que hacerlas.

¿Faltan o no médicos en España?

Sobre la mesa, la pregunta del millón: ¿Faltan o no médicos en España?. Muy claramente, Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya, aclaró: sí hay médicos, pero no condiciones laborales atractivas que les impidan buscar opciones fuera del sistema sanitario español. Indicó que lo que faltan son especialistas concretos y señaló, por ejemplo, a profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria, Anestesiología, Radiología o Psiquiatría y Pediatría. El médico catalán citó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e indicó que, con estas cifras, España es el sexto país del mundo por número de médicos y el segundo por Facultades de Medicina. Se quejó, además, de que no exista un registro riguroso de profesionales.

"Seguramente el gran problema es que faltan profesionales que quieran ejercer en este país en las condiciones que hay", se quejaron los facultativos

Y aprovechó para cargar contras las condiciones de sus compañeros de Atención Primaria. "Seguramente el gran problema es que faltan profesionales que quieran ejercer en este país en las condiciones que hay. A ver si un médico de un centro de salud con 15 visitas programadas y 60/70 citas en consulta le quedan ganas de seguir ejerciendo...Alguien ha pensado que la solución es crear más plazas de médicos. ¿Más plazas de graduados para que luego se produzca un cuello de botella en el examen MIR?. Las plazas MIR son menos atractivas que nunca", denunció.

Los médicos huyen a Europa

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi, Mabel Arciniega, analizó el actual panorama de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y la necesidad de medidas que mejoren las condiciones laborales de los médicos residentes a quien, dijo, se les usa "como mano de obra barata para solucionar los problemas del sistema sanitario. Para evitar eso, hay que dotar a las plantillas para que haya una buena ratio de profesionales por residente". Es ahí donde la denuncia fue conjunta: "España se ha convertido en la fábrica de médicos de Europa", se quejaron los presentantes sindicales que, insistieron, es "muy preocupante" la fuga de jóvenes profesionales.

El presidente de CESM, por su parte, recordó que la gravedad de la situación actual ha propiciado el inicio del trabajo conjunto de todos los sindicatos profesionales. En ese sentido se han desvinculado de cualquier acción de opciones políticas, ya que los problemas de sobrecarga laboral, de colapso en algunos servicios, de aumento de las agresiones o de dificultad para cubrir las plazas disponibles son visibles en todas las comunidades autónomas con independencia de quién gobierne. Eso sí, valoró como impecable la actuación de AMYTS en el conflicto que se mantienen en la sanidad madrileña.

"Si el Ministerio no atiende nuestras demandas, no dudaremos en convocar manifestaciones si hiciese falta. Pero ahora no es el momento", señaló el presidente de CESM

En esa línea, exigió al Ministerio de Sanidad una solución a sus reclamaciones y, a la pregunta de si pueden los médicos movilizarse a nivel nacional, respondió: "Ahora mismo estamos en negociaciones con el Ministerio porque es cuando tocaba, pero hay un malestar generalizado que no sería de extrañar. Si el Ministerio no atiende nuestras demandas, no dudaremos en convocar manifestaciones si hiciese falta. Pero ahora no es el momento".

El secretario general de Metges de Catalunya añadió que "esto no va de plazos a la administración. Va de que estamos en una encrucijada y queremos que se transmita a la población que la situación es crítica y sólo vislumbramos dos opciones: la primera, que la Administración rectifique. Esa es la buena opción. La segunda, es que hay motivos de de sobra para que esto estalle y la tercera, la peor, la que me preocupa, es que no pase nada. Si no pasa nada, este sistema de salud muere por falta de profesionales. La gente formada se irá a donde les traten bien", finalizó.