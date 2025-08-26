Simón Pérez y Silvia Charro hablan de las consecuencias de su vídeo de las hipotecas: “De golpe, no tenemos nada”

Simón Pérez y Silvia Charro se hicieron virales a finales del año 2017 con un vídeo sobre los diferentes tipos de intereses de las hipotecas que doy mucho que hablar. Seis años después de este momento, los economistas han reaparecido con Inés Hernand y Darío Eme Hache en 'Gen Plays XL', desvelando las consecuencias que tuvo este momento para ellos a nivel personal y profesional.

“Mis acciones estaban valoradas en 600.000 euros. En 24 horas, los perdí. Segunda consecuencia. El piso donde vivía me lo pagaba la empresa y me dieron 24 horas para recoger mis cosas. Me quedé sin casa, y sin sueldo. Una persona que tiene 7.000 euros al mes. Una persona que tiene este salario, sus gastos fijos eran 3000 euros al mes. De golpe, no tenemos nada de dinero. No tenemos casa", aseguró Pérez. "Además, ningún banco ni entidad de las que hemos estudiado y somos profesionales quería saber nada de nosotros”, agregó Charro.

No solo Pérez y Charro sufrieron consecuencias en lo laboral, sino también en lo personal, ya que Pérez también narró que su familia le dio de lado: "Un tío mío al que veo como cada 5 años. Es empresario de alto nivel. Está jugando al golf con sus compañeros con sus compañeros y le dicen "este (refiriéndose a él) se llama como tú de apellido, ¿no será por casualidad familia tuya?" y él dice "no, no, que va. No lo conozco de nada". Situación de vergüenza".

"Los niños de la familia han tenido problemas en los colegios. Les han hecho bullying. Hasta tal punto que le pedimos a la familia si nos podíamos quedar en su casa y nos dijeron que no", contó Simón Pérez en el programa de RTVE.

Por otro lado, Simón está de acuerdo en la necesidad de “una cura de humildad”, “pero no a este tamaño”: "Todo pasa por algo. Y creo que hemos venido aquí a aprender. Si uno se equivoca, pues aprende. Nosotros teníamos una vida muy desfasada, ganábamos mucho dinero, pero estábamos en una nube”.

“En el vídeo decíamos un consejo que era muy bueno”, aseguran ambos sobre lo que aseguraban sobre las hipotecas de tipo fijo, palabras que el tiempo le ha acabado dando la razón. “Mucha gente nos dice: 'yo si les hice caso, a pesar de las formas, y estoy superagradecido'".

A pesar de que esta viralidad que alcanzaron tuvieron estas consecuencias, ambos siguen adelante con sus vidas con su propia empresa y subiendo vídeos a YouTube, una vía con el que siguen comunicando: "Los bancos habían perdido la confianza en nosotros, pero había gente que no, que seguían queriendo que los ayudáramos”.