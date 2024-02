Esta ha sido la reacción de Plex al ser preguntado por la masturbación

Daniel Alonso, más conocido como Plex, ha acudido como invitado este miércoles al programa que presenta Pablo Motos, El Hormiguero. El influencer, que cuenta con más de 26 millones de seguidores, se sentó anoche en el programa para hablar de diversos temas como su vuelta al mundo o la relación de amistad que mantiene con Frank Cuesta.

Y es que este invitado de tan solo 22 años tiene muchas hazañas para contar y seguro que para el público más longevo del programa fue todo un descubrimiento. Al contrario que para la generación más joven que seguro que se conocían la vida del influencer al dedillo.

Pablo Motos comenzó invitando a Plex a que hiciera una presentación sobre quién es para que su público más mayor pudiera tener un contexto de lo que se avecinaba en el programa. "Hago algo similar a lo que hacer tú, pero en vez de con tantas cámaras y en un plató, con una sola cámara, de viaje y con mis amigos", respondió Plex.

La entrevista prosiguió normal, Pablo Motos preguntó al invitado sobre cómo comenzó, sobre cómo ha conseguido crecer tanto en redes o sobre cuál es el nombre por el que llama a sus seguidores. Pero llegó el momento de una pregunta que desconcertó a Plex.

Pablo Motos hizo dos preguntas que dejaron ojiplático al zamorano: "Tenías un reto que me ha llamado la atención. Era quien aguantaba más tiempo sin hacerse una paja", le espetó Pablo Motos; a lo que sorprendido por el comentario, Plex tuvo que sincerarse, "lo fallamos todos".

No contento con esa pregunta, Pablo Motos realizó otra pregunta aún más incómoda "Me han dicho que ya no eres practicante porque viste un vídeo inspiracional. Por favor, explícame eso. ¿Un vídeo inspiracional para no masturbarte?"

Esta pregunta terminó por romper todos los esquemas de Plex que, atónito respondió: "Se puso raro El Hormiguero, ¿no?" Aun así también supo salir de esa y respondió: "Sí, me vi un vídeo del típico hombre fuerte que decía que no tienes que hacerte la paja. Y, la verdad, lo probé y me siento mejor sin la paja".