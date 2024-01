Shannen Doherty desvela el motivo de su despido en 'Sensación de vivir': "Caí en esa trampa"

'Sensación de vivir' es una de las series más icónicas de los años 90. Los mellizos Brandon y Brenda se mudan con su familia a una de las zonas más ricas de Beverly Hills, donde conocerán nuevas amistades y se enfrentarán a los problemas más característicos de la adolescencia.

Uno de los personajes destacados fue el de Brenda Walsh, interpretado por Shannen Doherty. La actriz se hizo muy famosa por el papel que hizo en la serie: era la novia de Dylan y la hermana melliza de Brandon Walsh.

Doherty fue despedida de la ficción tras formar parte de ella durante cuatro temporadas. En 1994, al comenzar la quinta temporada, explicaban que su personaje se había mudado a Reino Unido para ser actriz.

Ahora, la intérprete ha aprovechado la visita de Jason Priestley, también actor en 'Sensación de vivir', a su podcast 'Let's Be Clear With Shannon Doherty' para desvelar por qué la echaron de la serie.

Shannon ha asegurado que estaba pasando un mal momento, ya que se casó con Ashley Hamilton y fue "un horrible matrimonio" que duró seis meses. Su relación le afectó en su vida laboral y ha afirmado que su exmarido tenía problemas con las drogas y sufrió violencia doméstica.

"Fue mi responsabilidad, pero habría deseado que alguien me hubiese sentado y me hubiese dicho: 'Escucha, al final va a pasar esto; te van a despedir y ninguno va a aguantarte esto más' o que 'entendemos que tengas problemas en tu vida personal, pero no puede traspasar al trabajo, tienes que espabilar'", ha declarado.

Doherty ha comentado que, pese a no estar de acuerdo con las formas, se siente responsable de lo que pasó: "Debería haber espabilado en mi vida personal. Debería haber salido de esa relación. Me afectó la fama, las salidas nocturnas, que no importase mi edad. Caí en esa trampa (...) No echo la culpa a nadie, fue mi responsabilidad".