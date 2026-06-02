Este martes 2 de junio empieza la Selectividad en la mayoría de comunidades, y viene con cambios que interesan a miles de estudiantes que se enfrentan a la PAU 2026.

Los exámenes mantienen la estructura implantada el año anterior, pero incrementa el peso de los ejercicios que evalúan razonamiento, comprensión y aplicación de conocimientos.

En asignaturas como Lengua Castellana y Literatura, estos ejercicios pueden alcanzar hasta el 70% del examen, mientras que en Historia del Arte llegan incluso al 100%.

Los exámenes duran 90 minutos, con descansos de media hora, y se permite el uso de herramientas como calculadoras o diccionarios según la materia.

Fechas de la convocatoria ordinaria

La mayoría de comunidades celebrarán la Selectividad los días 2, 3 y 4 de junio.

Madrid : comienza el 1 de junio .

: comienza el . Castilla-La Mancha : 8, 9 y 10 de junio.

: 8, 9 y 10 de junio. Catalunya: 11, 12 y 13 de junio.

En todas ellas se mantiene la tendencia a unificar el calendario, aunque con ajustes locales.

Convocatoria extraordinaria

La mayoría de territorios sitúan la extraordinaria en 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Variaciones relevantes:

Navarra : 24, 25 y 26 de junio.

: 24, 25 y 26 de junio. Castilla-La Mancha : 29 y 30 de junio y 1 de julio.

: 29 y 30 de junio y 1 de julio. Catalunya: 2, 3 y 4 de septiembre, siendo la comunidad que más retrasa la prueba.

Corrección y criterios comunes

Se refuerza la homogeneización en la corrección:

La presentación, coherencia y claridad suponen al menos un 10% de la nota.

suponen al menos un de la nota. En Lengua Castellana y cooficiales , las faltas de ortografía pueden restar hasta 2 puntos .

, las faltas de ortografía pueden restar . En materias técnicas, la penalización no supera 1 punto o puede no aplicarse.

Selectividad 2026: un modelo más competencial, fechas y controles reforzados contra la tecnología / Archivo

Medidas contra el uso de tecnología e IA

La PAU 2026 incorpora controles reforzados para evitar trampas mediante dispositivos electrónicos.

Varias comunidades, entre ellas Galicia, Murcia, Catalunya y Aragón, emplearán detectores de frecuencia capaces de localizar:

Nanopinganillos .

. Relojes inteligentes .

. Gafas conectadas .

. Otros dispositivos basados en IA.

Catalunya aplicará además una prueba piloto para detectar aparatos electrónicos entre los más de 45.000 estudiantes que se examinarán.

Medidas para controlar la IA / Archivo

Un proceso cada vez más exigente

Aunque la PAU avanza hacia una mayor unificación, persisten diferencias entre comunidades debido a los contenidos propios de cada currículo. La tendencia general, sin embargo, es clara: más razonamiento, menos memorística y mayor control tecnológico.

La Selectividad 2026 representa un paso más hacia un modelo más práctico, homogéneo y seguro, adaptado a los retos educativos actuales.

Con exámenes centrados en la competencia y un calendario más alineado entre territorios, la PAU continúa transformándose para ofrecer un proceso más justo y coherente para todo el alumnado.