PAU 2026
Selectividad 2026: un modelo más competencial, fechas y controles reforzados contra la tecnología
La nueva PAU avanza hacia una mayor homogeneización entre comunidades, incorpora más ejercicios de razonamiento y aplica medidas estrictas para evitar el uso de dispositivos electrónicos
Este martes 2 de junio empieza la Selectividad en la mayoría de comunidades, y viene con cambios que interesan a miles de estudiantes que se enfrentan a la PAU 2026.
Los exámenes mantienen la estructura implantada el año anterior, pero incrementa el peso de los ejercicios que evalúan razonamiento, comprensión y aplicación de conocimientos.
En asignaturas como Lengua Castellana y Literatura, estos ejercicios pueden alcanzar hasta el 70% del examen, mientras que en Historia del Arte llegan incluso al 100%.
Los exámenes duran 90 minutos, con descansos de media hora, y se permite el uso de herramientas como calculadoras o diccionarios según la materia.
Fechas de la convocatoria ordinaria
La mayoría de comunidades celebrarán la Selectividad los días 2, 3 y 4 de junio.
- Madrid: comienza el 1 de junio.
- Castilla-La Mancha: 8, 9 y 10 de junio.
- Catalunya: 11, 12 y 13 de junio.
En todas ellas se mantiene la tendencia a unificar el calendario, aunque con ajustes locales.
Convocatoria extraordinaria
La mayoría de territorios sitúan la extraordinaria en 30 de junio, 1 y 2 de julio.
Variaciones relevantes:
- Navarra: 24, 25 y 26 de junio.
- Castilla-La Mancha: 29 y 30 de junio y 1 de julio.
- Catalunya: 2, 3 y 4 de septiembre, siendo la comunidad que más retrasa la prueba.
Corrección y criterios comunes
Se refuerza la homogeneización en la corrección:
- La presentación, coherencia y claridad suponen al menos un 10% de la nota.
- En Lengua Castellana y cooficiales, las faltas de ortografía pueden restar hasta 2 puntos.
- En materias técnicas, la penalización no supera 1 punto o puede no aplicarse.
Medidas contra el uso de tecnología e IA
La PAU 2026 incorpora controles reforzados para evitar trampas mediante dispositivos electrónicos.
Varias comunidades, entre ellas Galicia, Murcia, Catalunya y Aragón, emplearán detectores de frecuencia capaces de localizar:
- Nanopinganillos.
- Relojes inteligentes.
- Gafas conectadas.
- Otros dispositivos basados en IA.
Catalunya aplicará además una prueba piloto para detectar aparatos electrónicos entre los más de 45.000 estudiantes que se examinarán.
Un proceso cada vez más exigente
Aunque la PAU avanza hacia una mayor unificación, persisten diferencias entre comunidades debido a los contenidos propios de cada currículo. La tendencia general, sin embargo, es clara: más razonamiento, menos memorística y mayor control tecnológico.
La Selectividad 2026 representa un paso más hacia un modelo más práctico, homogéneo y seguro, adaptado a los retos educativos actuales.
Con exámenes centrados en la competencia y un calendario más alineado entre territorios, la PAU continúa transformándose para ofrecer un proceso más justo y coherente para todo el alumnado.
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